Défaite des Canadiennes en Coupe du monde : Soccer NB souhaite des changements

L'élimination des Canadiennes à la Coupe du monde de soccer dès le premier tour, lundi, en Australie, pourrait entraîner des changements en Atlantique, souhaite un intervenant.

C’était une performance qui n’était pas à la hauteur des championnes olympiques , affirme le directeur de Soccer NB, Younes Bouida.

L’échec devrait, selon lui, mener à un changement important dans le recrutement des joueuses. À l’heure actuelle, aucune joueuse de l'Atlantique ne fait partie d'une équipe nationale.

Si on se base juste sur l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, on n’optimise pas vraiment l’identification des joueuses partout dans le pays , estime M. Bouida.

On a au moins deux ou trois filles du Nouveau-Brunswick qui doivent avoir une chance d’aller plus loin dans les équipes nationales de jeunes.

Le nombre d'équipes de moins de 15 ans et de 17 ans dans la province a considérablement augmenté ces dernières années.

On peut voir maintenant qu’il y a des filles qui veulent aller plus loin, pousser plus loin , explique Younes Bouida.

Les Jeux olympiques dans moins d’un an

Cette reconstruction devra peut-être attendre, car les Jeux olympiques de Paris auront lieu dans moins d'un an.

La meilleure compétition, la plus haute, celle que tout le monde veut gagner, c’est les Olympiques , souligne Younes Bouida.

La participation des Canadiennes aux Jeux olympiques n'est pas encore assurée. Elles vont affronter la Jamaïque en octobre, une équipe en pleine éclosion.

D'après un reportage de Félix Arseneault