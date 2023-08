Des centaines de poissons morts dans la région du lac Huron

Des résidents s'inquiètent du grand nombre de poissons morts retrouvés dans la rivière Ausable à Port Franks, en Ontario, non loin des rives du lac Huron. Plusieurs remettent en question la sécurité de la voie d'eau utilisée par les plaisanciers et les nageurs.

Selon Marilyn Smith, dont la maison se trouve sur la rivière, une douzaine de poissons avaient été capturés autour de son quai lundi. Elle estime que près de 150 d'entre eux flottaient en aval.

Les gens naviguent dans cette rivière, les enfants s'y baignent. Si les poissons de cette rivière sont morts, que pourrait-il arriver aux humains ? Il faut que quelqu'un prenne des mesures pour mettre fin à cette situation , dit-elle.

Elle affirme qu'aucun avertissement n'a été publié par les autorités à ce sujet.

La municipalité de Lambton Shores dit, pour sa part, avoir été alertée samedi par des rapports indiquant que des centaines de poissons de différentes espèces avaient été retrouvés dans la marina et le long des berges de la rivière, qui se jette dans le lac Huron.

Lundi, des experts maritimes du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs et de l'Office de protection de la nature de l'Ausable Bayfield étaient sur place pour prélever des échantillons et effectuer des analyses.

Le ministère a confirmé la présence de poissons morts en divers endroits , indique le porte-parole du ministère Gary Wheeler.

Compte tenu de l'étendue de la zone où se trouvent les poissons morts, à la fois dans la rivière Ausable et le long des rives du lac Huron, le dépérissement est probablement le résultat de conditions naturelles , ajoute-t-il en précisant que l'enquête se poursuit.

Plusieurs facteurs contributifs

Mari Veliz, responsable des bassins versants à l'office de protection de la nature, explique qu'un certain nombre de facteurs peuvent expliquer la mort des poissons, y compris des virus infectant une espèce particulière, des problèmes de qualité de l'air ou encore les récentes pluies abondantes combinées au temps chaud.

Ces dernières semaines, il a fait chaud, mais il a aussi beaucoup plu. Lorsque le sol est saturé, le surplus d'eau provoque l'érosion des cours d'eau, ce qui augmente la quantité de sédiments , explique Mme Veliz.

Ouvrir en mode plein écran Des poissons morts ont également été retrouvés sur les plages du lac Huron. Photo : Facebook/Lambton Shores Endangered Fish Adventure

Des poissons retrouvés à des dizaines de kilomètres

Selon Stephen McAuley, directeur général de la municipalité, c'était la première fois cette année qu'on lui signalait des poissons morts.

Nous avons vu de petits exemples de ce genre les autres années, mais je ne pense pas que ce soit à ce point. Notre marina se trouve au bord de la rivière, ce n'est donc pas comme une marina traditionnelle qui aurait un grand bassin , souligne-t-il.

Le problème semble s'étendre aux plages du lac Huron, y compris à Grand Bend, où les résidents ont également partagé des photos Facebook de gros esturgeons morts échoués sur la plage.

Marilyn Smith qui s'est rendue à Sarnia au cours de la fin de semaine dit que des poissons morts avaient également été trouvés sur les plages municipales.

Stephen McAuley assure que le personnel est présent sur la rivière tous les jours et qu'il continuera à informer la communauté si d'autres anomalies se produisent au niveau des poissons ou de l'eau.

