Train léger : les élus devront décider d’une éventuelle compensation pour les usagers

La directrice générale des services de transport en commun à la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar, rappelle que ce sera au conseil municipal de décider ou non d'une compensation pour les usagers touchés par la fermeture du train léger qui entre, mardi, dans sa troisième semaine.

En entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, lundi, Mme Amilcar, a renvoyé la balle aux élus.

Ça va être le conseil qui va décider de ça, mais moi, mon objectif, c’est de ramener un système qui est fiable et c’est la promesse que j’ai prise, il y a 21 mois, quand je suis arrivée à Ottawa. Et c’est là-dessus que je travaille à pied d'œuvre.

On sera ouvert à des discussions, mais le plus beau cadeau que je peux donner, c’est la fiabilité du système.

Cette fin de semaine, en entrevue à Radio-Canada, le président de la Commission du transport en commun, Glen Gower, a indiqué avoir parlé de cette idée avec le bureau du maire, Mark Sutcliffe, et d'autres conseillers municipaux.

La direction d'OC Transpo n'a pas le pouvoir de modifier les tarifs sans l'approbation du conseil municipal , a-t-il souligné. La Commission du transport en commun peut discuter et faire des recommandations au conseil. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une question liée au budget, c'est le conseil municipal qui devrait approuver tout changement.

Une compensation, malgré un déficit?

La Ville a déjà offert des trajets gratuits par le passé, a rappelé le président de la Commission du transport en commun à l'émission radio de CBC Ottawa Morning, notamment pendant un mois, en 2021, après qu'un déraillement survenu plus tôt dans l'année ait empêché le système de fonctionner pendant près de deux mois.

Glen Gower, conseiller municipal du quartier Stittsville.

Une décision similaire, aujourd'hui, pourrait toutefois nécessiter un réaménagement financier, a ajouté M. Gower.

C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et que nous explorons , a-t-il dit. C'est compliqué parce que nous dépendons des tarifs pour une grande partie du service de transport en commun. Nous devons nous assurer que s'il y a une compensation quelconque, il y a une source [d'argent pour la compenser].

En février dernier, le budget d’OC Transpo a été approuvé avec un déficit de 39 millions de dollars que la Ville espérait résorber avec l’aide d’un autre ordre de gouvernement. Ce déficit pourrait nuire à la marge de manœuvre de la société de transport en commun, d'autant que les tarifs génèrent entre 7 et 8 millions de dollars de revenus par mois, a rappelé M. Gower.

Rebâtir la confiance

Une usagère rencontrée lundi a dit comprendre cette réalité, mais cela n'a pas d'importance , a-t-elle ajouté.

Si vous voulez rétablir la confiance de vos clients, ce n'est pas notre problème si vous êtes en déficit, si vous avez créé ce gâchis avec le train léger. Nous payons tous pour cela d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'ils doivent se résoudre à nous donner quelque chose.

Bonne nouvelle toutefois, selon Mme Amilcar, les travaux de réparation actuels ne devraient pas avoir d’effet supplémentaire sur les finances d’OC Transpo.

On est chanceux, car c’est un partenariat public-privé. Il n’y a pas un sou qui va provenir des poches des contribuables ici à Ottawa. C’est vraiment le partenariat privé qui va devoir s’assurer que tous les frais sont déboursés pour nous rendre un train qui est fiable comme on le mérite, ici, à Ottawa.

La ligne de la Confédération est fermée depuis le 17 juillet pour des problèmes techniques. Pour compenser son absence, un service d’autobus R1 a été mis en place et depuis lundi, un service d'autobus Express vise à permettre aux usagers de se rendre plus rapidement au centre-ville pendant les heures de pointe. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand le service de train léger pourra reprendre.