Délais des vols : Nav Canada affiche de la transparence

Nav Canada, la société privée sans but lucratif qui gère le système de navigation aérienne civile du pays, lance un outil en ligne pour comptabiliser les délais dans les principaux aéroports du pays et offrir des explications aux voyageurs sur les causes de ces retards.

Il s’agit d’un compte sur la plateforme X (Nouvelle fenêtre) (auparavant Twitter) qui a été lancé vendredi.

L’initiative survient dans un contexte où les délais de vols causés entre autres par une pénurie de contrôleurs aériens attirent des critiques de voyageurs.

Quelle qu’en soit la cause, les retards sont frustrants , explique la société dans un communiqué. Nav Canada rendra publics les renseignements relatifs aux opérations de contrôle de la circulation aérienne.

Selon Nav Canada, les informations sur les délais des vols s'appliqueront à l'Aéroport international de Vancouver, l'Aéroport international de Calgary, l’Aéroport international Pearson de Toronto et l’Aéroport international Montréal-Trudeau.

Le compte a d’ailleurs rapporté les délais qui ont été encourus vendredi à l'aéroport de Montréal en raison des conditions météorologiques.

C’est une belle tentative de Nav Canada de faire preuve de plus de transparence , constate Duncan Dee, un consultant en aviation et ancien président-directeur général chez Air Canada.

Nous avons constaté un nombre disproportionné de retards dans le contrôle du trafic aérien. Je pense que Nav Canada essaie de clarifier les raisons de ces délais.

Les retards dans le contrôle du trafic aérien proviennent d'un certain nombre de facteurs, comme les conditions météorologiques, les travaux et la capacité opérationnelle des aéroports et des lignes aériennes.

Une pénurie internationale de contrôleurs aériens

Plus tôt cet été, Nav Canada a précisé que certains délais sont causés par une pénurie de contrôleurs aériens.

Nous reconnaissons que nous avons eu des défis en lien avec le personnel , explique Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation.

Nav Canada précise que 400 employés sont en formation et que des efforts supplémentaires seront faits pour en recruter davantage. D’autres pays, comme les États-Unis, doivent composer avec une pénurie de contrôleurs aériens.

Cependant, des données récemment publiées par la firme Cirium révèlent que les deux plus grandes lignes aériennes du Canada accusent beaucoup plus de délais cet été comparativement aux lignes aériennes.

La moitié des vols d’Air Canada étaient en retard entre le 19 juin et le 16 juillet, alors que 64 % des vols de WestJet étaient ponctuels, selon ces chiffres.

Avec les informations de Kate McKenna