Le milieu de la musique pleure le décès du guitariste Réjean Bouchard

Nombreux sont ceux qui pleurent le décès du guitariste Réjean Bouchard, qui s'est éteint dimanche matin des suites d'une maladie, ont annoncé ses proches.

M. Bouchard était bien connu de la scène musicale québécoise, alors qu'il a accompagné de nombreux artistes, dont Chloé Sainte-Marie, Florent Vollant, Richard Séguin, Laurence Jalbert, Pierre Flynn, Diane Dufresne, Roch Voisine et bien d'autres. Il était également connu pour son travail avec les musiciens des Premières Nations, qu'il souhaitait faire connaître au public québécois.

Le natif de Trois-Rivières a aussi produit plusieurs albums et siégé sur des jurys de concours musicaux.

Sur les réseaux sociaux, les hommages au défunt se sont faits nombreux. Parmi ceux-ci, plusieurs personnalités avec qui le guitariste a collaboré au fil des ans.

Réjean, tu as été présent lors de nos premières créations en studio sans compter dans tous les spectacles de Murmures d'histoire et Galileo. Tu jouais si bien de la guitare que souvent, je me surprenais à t'écouter même en chantant. J'admirais alors la fluidité de ton jeu, la dextérité de tes doigts sur les cordes, la sensibilité de ton interprétation et ton accompagnement si juste sur lequel on pouvait toujours s'appuyer , a publié la chanteuse Claire Pelletier sur Facebook.

Laurence Jalbert a aussi fait part de ses condoléances à la famille de M. Bouchard. Nous venons de perdre un être humain plus grand que nature, un immense guitariste accompagnateur, un grand réalisateur ! a écrit l'auteure-compositrice-interprète.

Père musical

L'artiste Chloé Ste-Marie compare le décès du guitariste à la perte d'un frère. Et plus encore, mon Père musical , a-t-elle partagé sur Facebook. Merci Réjean de m'avoir projeté en existence. De m'avoir donné mon propre son.

Je t'ai toujours vu comme un homme libre, libre dans tes choix, libre dans ta musique, pour dire et vivre le vrai sans compromis et suivre ton chemin. Ami, grand musicien, tu nous as beaucoup donnés. Tu seras toujours là près de nous , a écrit Richard Séguin, l'un de ses amis de longue date avec qui il a joué durant plusieurs années.

L'auteur-compositeur-interprète Luc de Larochellière a pour sa part usé de peu de mots. Tristesse. Sympathies aux proches , a-t-il écrit.

Le Festival en chanson de Petite-Vallée, qui a cours depuis jeudi et jusqu'à ce samedi, a tenu à dédier une journée à la mémoire du musicien qui s'y est produit à plusieurs reprises.

Cher Réjean Bouchard, tu auras semé dans nos cœurs tant de notes de bonheur, et contribué à tellement d'accords harmonieux et humains. Tu es reconnu pour tes arrangements sobres et majestueux à la fois. [...] Ta guitare continuera de résonner en nous et sur les scènes , a publié l'organisation de l'événement.