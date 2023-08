Déplacer des animaux sauvages peut poser des défis vitaux à la faune

Pour se débarrasser d'animaux sauvages s'étant aventurés dans des zones habitées, certains résidents croient qu'il faut les déplacer dans un nouvel endroit. Cependant, des experts avertissent les gens que cela peut équivaloir à une condamnation à mort des bêtes.

À mesure que des villes s’étendent, le contact entre les humains et les animaux, comme des coyotes et des mouffettes, augmente aussi. D’ailleurs, on se trouve à une période de l'année où les petits coyotes, par exemple, commencent à quitter leur tanière et à s'aventurer seuls, parfois dans des zones urbaines.

Bien qu'elles aient diminué en passant de 184 en janvier à 112 en juillet, les plaintes de résidents au sujet de la présence de coyotes restent nombreuses à Edmonton : 1621 au total en 2022, contre 969 au cours des sept premiers mois de l'année en cours, selon des chiffres de la Ville.

Chaque animal a un rayon d'action. Une mouffette parcourt environ 10 km et un coyote, environ 5 km, alors qu’un carcajou peut parcourir jusqu’à 1500 km.

Relocalisation ou translocation

Il arrive que des résidents demandent aux municipalités de piéger et déplacer ces animaux sauvages hors de la ville. Il existe deux façons de le faire : la relocalisation ou la translocation.

La relocalisation consiste à ramener un animal dans son domaine vital ou son aire de vie habituelle, notamment après une rééducation à la suite d’une blessure. La translocation, c'est plutôt d'emmener un animal hors de son espace vital, généralement dans un rayon de 75 à 100 km, l'objectif étant de réduire les conflits hommes-animaux sans en venir à des moyens mortels.

Ouvrir en mode plein écran La période allant de janvier à juin est la saison de reproduction des coyotes. Il est donc fréquent que de jeunes coyotes s'aventurent loin de leur tanière. Photo : Commission des parcs de Vancouver

Selon la biologiste Colleen St. Clair, cette dernière façon de procéder peut sembler être la meilleure solution, en particulier pour des animaux que des résidents considèrent comme nuisibles.

Elle prévient toutefois que la réussite n’est pas garantie d’avance : Au cours des 30 ou 40 dernières années, des milliers de translocations d'animaux ont été effectuées pour protéger des animaux en voie de disparition et pour résoudre des problèmes liés à des animaux considérés comme nuisibles.

Dans de nombreux cas, des animaux ayant fait l'objet d’une translocation n'ont pas survécu, car il se produit généralement l'une des trois choses suivantes : ils essaient de rentrer à leur port d’attache et risquent d'être heurtés par un véhicule; ils risquent d'être tués par un autre animal de la même espèce; ou encore ils courent le risque d'entrer en conflit avec les occupants de leur nouveau lieu de vie.

Selon Colleen St. Clair, les coyotes, en particulier, ne s’en sortent pas bien.

Ils sont à ce point nombreux qu’ils ne peuvent être déplacés dans un endroit sans qu’il y ait d’autres congénères qui y vivent déjà. En déplaçant des coyotes, on les soumet donc à une mort quasi certaine.

Le défi varie d'un animal à un autre

L’organisme de sauvetage d’animaux WildNorth Animal Rescue reçoit plus de 13 000 appels par an. Il s'occupe de toutes sortes d'animaux blessés, des mouffettes aux renards en passant par les oiseaux.

Lorsqu'il s'agit de relâcher un animal dans la nature, Dale Gienow, son directeur général, explique que chaque espèce a ses propres défis à relever.

Nous essayons souvent de relâcher les animaux adultes à proximité de l'endroit où ils ont été trouvés, où ils peuvent avoir des partenaires pour établir leur territoire [...], dit-il. Mais la situation varie vraiment d'un animal à l'autre.

Ouvrir en mode plein écran Dale Gienow, directeur général de WildNorth Animal Rescue, un organisme de sauvetage des animaux Photo : Radio-Canada

Souvent, des gens décident de prendre eux-mêmes les choses en main et de piéger l'écureuil ou la mouffette qui fait des ravages dans leur jardin. Dale Gienow prévient que si leurs intentions sont généralement bonnes, les conséquences peuvent parfois être désastreuses : « Ce n'est souvent pas une bonne solution, parce qu’en déplaçant ces animaux, d'autres animaux peuvent venir s'installer sur le territoire. »

Il n'y a donc pas de solution parfaite pour réduire les conflits entre humains et bêtes. Par ailleurs, les experts suggèrent surtout de ne jamais nourrir des animaux sauvages.

Avec les informations de Emily Fitzpatrick