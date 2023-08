Carberry : trois blessés dans un nouvel accident rappelant celui de juin dernier

Un accident a été signalé près de Carberry lundi, vers 16h45, à la même intersection où une collision entre un camion et un bus avait entraîné la mort de 17 personnes âgées en juin dernier.

Rectificatif : Une version précédente de ce texte indiquait à tort que l'accident de Carberry survenu en juin dernier avait coûté la vie à 16 personnes. Or, 17 personnes sont mortes des suites de cet accident.

L’accident a eu lieu à l’intersection de la route 5 et de l’autoroute transcanadienne.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba indique que trois véhicules sont impliqués dans l’accident.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une camionnette qui roulait sur l'autoroute 5 en direction du sud s'est engagée dans l'intersection de l'autoroute transcanadienne et est entrée en collision avec un VUS, qui roulait vers l'est.

La collision entre les deux véhicules a poussé les automobilistes en circulation à traverser l'autoroute, où ils sont entrés en collision avec un troisième véhicule, qui attendait à un panneau d'arrêt sur l'autoroute 5, au sud de l'autoroute transcanadienne.

Trois personnes sont blessées, selon la GRC . Deux d’entre elles ont été transférées dans un hôpital local alors que le troisième a été transporté jusqu’à un hôpital de Winnipeg.

Un hélicoptère du service d’urgence aérien STARS ainsi que plusieurs ambulanciers, pompiers et agents de police ont été déployés sur place.

Nous comprenons que cela puisse être extraordinairement troublant pour certaines personnes, compte tenu de la récente collision qui a fait de nombreuses victimes à la même intersection , a déclaré l'inspecteur de la GRC , Lee Fortin.

L'enquête n'en est qu'à ses débuts et nous devons faire notre travail pour confirmer les informations et déterminer ce qui s'est passé. Nous fournirons des mises à jour dès que possible , a-t-il ajouté.