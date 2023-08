Pas plus de sauveteurs formés malgré la gratuité, constate une entreprise d’Alma

Un programme provincial mis sur pied offrant la gratuité pour les formations de sauveteurs n’a pas eu l’effet escompté selon une entreprise d’Alma, Formaction. Au final, celle-ci n’a pas formé plus de sauveteurs que l’année précédente.

L’initiative mise sur pied en juin 2022 visait à répondre à la pénurie de sauveteurs qui touchait, et touche encore, l'ensemble du Québec.

Un engouement a quand même été observé dans la province.

Alors, maintenant, ça ne coûte plus rien pour faire votre cours de Médaille de bronze, Croix de bronze et de sauveteur national. On voit les effets bénéfiques, ça augmente de 50 à 60 % les inscriptions pour devenir sauveteur, même dans votre région. Toutefois, votre région fait partie justement de cette réalité où les emplois d'été ont une difficulté à faire du recrutement , a indiqué Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Toutefois, selon le propriétaire de Formaction, Maxime Harvey, l'argent versé par le gouvernement n'a pas été ajusté à la hausse des demandes de formation.

L'intérêt était là, mais c'est sûr qu'étant donné que ça s'est décidé rapidement pour venir en aide à la pénurie, le gouvernement est allé rapidement pour débloquer les fonds. Par contre, ils se sont basés sur les cours donnés dans les autres années, donc ils nous ont alloué un budget selon ce qu’on avait déjà formé dans les dernières années. On n’a pas vraiment eu plus de budget pour former plus de candidats malheureusement , a déploré Maxime Harvey, propriétaire de Formaction.

L'entreprise a également remarqué une hausse des abandons et des échecs pour les différentes formations. Formaction a donc, au bout du compte, formé autant de sauveteurs que l'année précédente.

Les gens se disaient : "Ah, c'est gratuit, je vais aller suivre les cours ça va être le fun", mais il y avait certains candidats malheureusement qui n'avaient nécessairement la base. Pour être sauveteur, il faut savoir nager par exemple, c'est pas mal la base , a-t-il mentionné.

Formaction est donc en réflexion pour mettre en place des tests préalables pour s'assurer que les gens qui profitent de la gratuité pour les différentes formations aient les compétences de base pour pouvoir les suivre.

Au premier cours, premier préalable, la Médaille de bronze, on a quand même eu un taux d'échecs et d'abandon de 30 % , a-t-il chiffré.

