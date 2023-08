L’autonomie de la Première Nation Whitecap Dakota officiellement reconnue par Ottawa

Le 31 juillet 2023 a été un jour historique pour la Première Nation autochtone Whitecap Dakota en Saskatchewan, car elle a signé un traité très important qui fait d’elle une Première Nation autonome aux yeux du gouvernement fédéral.

Cette entente est le fruit de plus de 30 ans de travail, indique le chef de la Première Nation Whitecap Dakota, Darcy Bear.

Ce traité a été élaboré conjointement par le gouvernement fédéral et la Première Nation et reconnaît les pouvoirs législatifs de la Nation sur ses terres.

Cela comprend la gouvernance, la gestion des terres, les ressources naturelles, le développement commercial, l’appartenance, les questions culturelles, la revitalisation et la préservation des langues, l’éducation, la gestion et la responsabilité financières, la santé et les services sociaux.

Ce traité permettra donc, entre autres, à la communauté d'accéder à de meilleurs services en éducation, et de pouvoir avoir plus de stabilité économique pour des projets à venir, selon Darcy Bear.

Cela inclut aussi la construction d’un terrain de golf, ou d’un casino, qui donneront l’autonomie financière dont la communauté a besoin.

Il y a certainement plus de ressources qui arriveront dans notre nation, surtout en ce qui concerne les ressources administratives [...] le programme de financement du soutien des bandes sera retiré, ce qui augmentera 10 fois plus [l’argent dans nos coffres] , estime Darcy Bear.

Reconnaissance officielle des Dakotas

La signature de ce traité permet aussi aux Dakotas d'être reconnus en tant que peuple autochtone au pays.

L’avocat de la Première Nation Whitecap Dakota, Maxime Faille, avant aujourd’hui, les Dakotas n'étaient pas formellement reconnues par le gouvernement comme un peuple autochtone.

Le traité reconnaît que la Whitecap Dakota Nation a un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et qu’elle est l’un des peuples autochtones du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982 , peut-on lire dans le communiqué de presse du gouvernement fédéral.

L’accord est aussi une étape importante dans l’abandon de la Loi sur les Indiens, selon la même publication.

Ce qui marque un nouveau départ selon le ministre fédéral de la Couronne et des Relations avec les Autochtones, Gary Anandasangaree.

Ce traité jette des bases solides pour la relation de nation à nation entre votre nation et le Canada. Ensemble nous continuerons à faire avancer la priorité commune afin de faire progresser la réconciliation a-t-il déclaré devant la foule présente.

