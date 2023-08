Fermetures de RPA : le début d’une tendance?

Le Québec est frappé par une vague de fermeture de résidences privées pour aînés. Depuis le début de l’année, 50 ont fermé leurs portes selon le Regroupement québécois des résidences privées pour aînés (RQRPA). La Mauricie est particulièrement touchée avec quatre annonces de fermeture en juillet seulement.

Pour expliquer ce phénomène, le Regroupement évoque les frais élevés pour l’achat de services, les augmentations limitées des loyers, la pénurie de main-d’œuvre et la forte réglementation en vigueur.

Selon le directeur des affaires gouvernementales au RQRP , Hans Brouillette, ce n’est peut-être que le début d’une tendance. On devrait assister pour une première fois à une diminution du nombre total d’unités en résidence pour aînés au Québec. Oui, on a perdu beaucoup de résidences, il y a de grandes résidences qui se sont construites, mais la situation a complètement changé.

Effet domino

Cette situation se répercute sur les autres petites résidences qui doivent héberger les résidents qui n’ont plus de chez soi. Carine Rudman, préposée aux bénéficiaires à la Résidence du boisé ensoleillé de Shawinigan confirme avoir reçu plusieurs appels. Les chambres sont complètes mais [on reçoit] beaucoup d’appels des gens qui veulent venir [habiter ici] ils ont eu, soit des références de la résidence ou ils se cherchent une place parce que les résidences ont fermé rapidement.

La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a refusé notre demande d’entrevue.

Son attachée rappelle toutefois que des sommes pour aider les résidences étaient prévues dans le dernier budget. Elle souligne aussi que le délai pour l’avis de fermeture est passé de six à neuf mois pour mieux protéger les résidents.

Un rôle d'intermédiaire

Le CIUSSS MCQ , qui est souvent l’intermédiaire entre le ministère et les propriétaires, dit être préoccupé par la situation.

Pour ce qui est de la réglementation abondante, son directeur adjoint à la qualité et aux relations contractuels, Vincent Robichaud, explique que le CIUSSS ne fait qu’appliquer des consignes qui viennent de plus haut.

Notre rôle c’est vraiment d’accompagner et de soutenir les exploitants. Notamment, pour être un facilitateur auprès de ces normes et de ces critères-là, et aussi des programmes au niveau ministériels qui ont été mis en place pour soutenir les RPA, que ce soit au niveau des gicleurs, des assurances, au niveau des primes de transition salariale.

Le CIUSSS MCQ dit poursuivre son travail pour améliorer la situation.

Il invite tous les exploitants de résidence à se manifester s’ils ont des idées pour changer les choses.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger