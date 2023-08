Marie-Claire Cardinal, chef d'orchestre et violoniste ainsi que Thomas Roy-Rochette, bassoniste, tous deux originaires de Québec, se trouvent sur la prestigieuse liste des 30 musiciens et musiciennes classiques de moins de 30 ans les plus en vue (30 Under 30) préparée par CBC.

Chaque année depuis 2013, CBC Music prépare cette liste de musiciens classiques les plus prometteurs actuellement au pays.

Marie-Claire Cardinal a 28 ans et Thomas Roy-Rochette, 25 ans. Ils ont tous deux une carrière déjà établie et voient leurs talents reconnus non seulement par CBC Music, mais aussi par leurs pairs ou encore des juges de divers concours ainsi que par les mélomanes qui ont la chance d'écouter les fruits de leur travail.

Marie-Claire Cardinal

Vous avez peut-être vu son nom récemment alors qu'elle est devenue, ce printemps, la première femme à obtenir le poste d'assistant-chef à l'Orchestre symphonique de Québec (OSQ). Elle s'était alors démarquée parmi les cinq derniers candidats, sur les 21 qui avaient tenté d'obtenir le poste au départ.

Le nouveau chef de l' OSQ , Clemens Shuldt, disait alors que Marie-Claire Cardinal a une autorité naturelle, une très bonne écoute, couplées à une grande exigence musicale et, en outre, une technique de direction très naturelle et compréhensible.

Marie-Claire Cardinal va diriger l'Orchestre symphonique de Québec devant public le 12 novembre prochain. (Photo d'archives)

Elle travaille notamment aussi auprès de deux de ses formateurs, Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain et Bernard Labadie, qui dirige les Violons du Roy à Québec. Marie-Claire Cardinal a aussi fondé son propre orchestre, Chrysalide, à Québec.

Comme violoniste, elle a terminé ses études supérieures au Conservatoire de musique de Québec ainsi qu'à l'Université de Toronto et à l'école de musique Schulich de l'Université McGill.

Thomas Roy-Rochette

Le bassoniste a récemment terminé ses études au Conservatoire de Québec. Il a obtenu son baccalauréat en musique au Curtis Institute of Music à Philadelphie.

En mai, sur la scène du Grand Théâtre de Québec, il interprétait un mouvement du Concerto pour basson en Si mineur, de Mozart avec l' OSQ après avoir gagné le Prix de la Fondation de l'Orchestre symphonique de Québec.

Si vous avez regardé, à la télévision de Radio-Canada, l'émission Virtuose, animée par Gregory Charles, vous avez peut-être vu le jeune Thomas parmi les concurrents.

Thomas Roy-Rochette, à droite, alors qu'il participait à l'émission Virtuose à Radio-Canada. (Photo d'archives)

Depuis, son basson s'est fait entendre au Carnegie Hall à New York, au Kimmel Center à Philadelphie, au Berlin Konzerthaus et à la Maison symphonique à Montréal.

Il joue régulièrement comme musicien substitut avec l'OSQ et a été premier basson pour lors de l'enregistrement de Shéhérazade, du compositeur Rimsky-Kosrakov, par l'Orchestre symphonique Curtis.

10 ans de 30 under 30 à CBC

À la manière des Révélations de Radio-Canada, la liste 30 hot Canadian classical musicians under 30 de CBC Music est devenue un tremplin pour ceux qui y figurent. Ces jeunes artistes sont âgés de 14 à 29 ans, ils ont déjà remporté les honneurs à certains concours internationaux, obtenu leurs diplômes de grandes écoles de musique et connaissent un début de carrière à surveiller.

Elle est aussi, et surtout, un bon moyen d'apprendre à connaître les jeunes musiciens de talents de chez nous dont la carrière est à suivre.

Si vous voulez voir ce que dit CBC Music sur Marie-Claire Cardinal et de Thomas Roy-Rochette, vous pouvez consulter le site web de la liste (Nouvelle fenêtre). Il y a aussi le mot-clic #CBC30under30 qui sera utilisé sur les différents réseaux sociaux.

Avec la collaboration de Robert Rowat, de CBC Music