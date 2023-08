Le déplacement des sans-abris hors de Regina vers Balgonie critiqué

Certains sans-abri qui campaient devant l'hôtel de ville de Regina ont été temporairement redirigés vers des chambres d'hôtel dans la ville de Balgonie. Selon le Nouveau parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, cette solution temporaire ne règle pas le problème de l'itinérance.

Vendredi dernier, le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan affirme avoir offert des choix d'hébergement d'urgence à près de 70 personnes, après le démantèlement de ce campement de sans-abri.

Ceux-ci incluent des places dans des refuges d'urgence, des amis et de la famille, des services de désintoxication ou des hôtels.

Il s'agit d'une mesure temporaire qui ne résout en rien le problème à long terme , indique Carla Beck, la cheffe du NPD de la Saskatchewan. Il fait beau en ce moment, mais très bientôt nous verrons un temps très froid dans la province et ce sera une autre année où ce gouvernement n'a pas réussi à s'asseoir à la table des négociations et à travailler sur une stratégie de logement.

Cet avis est partagé par le bénévole Mandla Mthembu.

Il indique que le déplacement temporairement de certains résidents du campement à Balgonie était irresponsable à cause du manque de ressources disponibles sur place.

Nous parlons déjà d'une population assez vulnérable. Les envoyer dans un endroit qu'ils ne connaissent pas est non seulement irresponsable pour leur bien-être, mais aussi pour la communauté , explique Mandla Mthembu. Balgonie ne dispose pas de beaucoup d'infrastructures et d'organisations communautaires qui ont l'habitude d'assumer le stress supplémentaire ou la réalité de l'itinérance à Regina.

Il ajoute que plusieurs résidents qui vivaient au campement sont présentement dispersés à Regina et continuent de vivre dans la rue.

Il y a tellement de choses à faire au niveau du budget comme inclure plus de fonds pour mettre fin au sans-abrisme, qu'il s'agisse de loger les gens ou de s'attaquer à des choses comme la toxicomanie et la santé mentale à un niveau très systémique, et non pas seulement de les faire entrer dans les services sociaux.