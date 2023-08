Litige entre DeSantis et Disney : les journalistes veulent s’impliquer

Un groupe de défense des droits des journalistes veut s'impliquer dans le procès de Disney pour la liberté d'expression contre le gouverneur de la Floride Ron DeSantis.

Le Comité des journalistes pour la liberté de la presse (Reporters Committee for Freedom of the Press, en anglais) affirme qu'une victoire du gouverneur pourrait encourager d'autres gouvernements aux États-Unis à prendre des mesures contre les journalistes et contre d'autres médias lorsqu'ils exercent les droits qui leur sont conférés en vertu du premier amendement.

Vendredi, ce groupe a demandé à un juge l'autorisation de déposer un mémoire en appui aux démarches intentées par Disney contre M. DeSantis, contre les personnes qu'il a nommées à un conseil de district spécial régissant Disney World et contre une agence de développement économique de l'État.

La poursuite prétend que le gouverneur de la Floride a violé les droits de liberté d'expression de l'entreprise en prenant le contrôle du district en guise de représailles à l'opposition publique de Disney au prétendu projet de loi Don't Say Gay .

Qu'est-ce que la loi Don't Say Gay ? Il s'agit d'une loi promulguée par le gouvernement de la Floride qui interdit l'enseignement portant sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, sauf si des questions surviennent de manière spontanée ou s'il s'agit d'un cours sur la santé reproductive, dont les parents peuvent retirer leurs enfants.

Le comité a déclaré que l'impact d'une victoire éventuelle de M. DeSantis se ferait sentir au-delà des 101 kilomètres carrés de la propriété de Disney World.

Si les accusés l'emportent dans cette affaire, les personnes que le Comité des journalistes pour la liberté de la presse défend seront les premières dans la ligne de mire compte tenu de la nature des reportages et du rôle de la presse dans notre système constitutionnel , affirme le groupe dans sa demande déposée devant le tribunal fédéral de Tallahassee.

Le mémoire proposé par le Comité des journalistes pour la liberté de la presse donne une voix à ceux qui ne sont pas directement impliqués mais qui seraient sans aucun doute touchés par cette affaire.

Anti-woke

Le gouverneur DeSantis et un des départements responsables du développement économique de l'État ont fait valoir que le dossier de Disney devrait être rejeté en vertu d'une règle sur l'immunité souveraine contre les poursuites pour la conduite d'affaires gouvernementales. Ils font valoir que Disney n'a pas montré comment il a été lésé, donc qu'il ne peut pas poursuivre le gouvernement de l'État.

M. DeSantis a utilisé le combat avec Disney pour redorer son blason anti-woke et pour démontrer sa capacité à faire avancer un programme conservateur dans le contexte de la campagne pour la nomination présidentielle du Parti républicain en 2024.