Le pianiste Alain Lefèvre se sent investi d'une mission. Après des années à mettre en vitrine le talent du compositeur québécois André Mathieu, enfant prodige de la musique classique, le virtuose veut lui rendre un hommage très spécial mercredi soir en jouant sa Rhapsodie romantique pour piano avec l’Orchestre métropolitain (OM).

Le musicien reconnu mondialement est l’invité d’honneur du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, qui offrira mercredi à 20 h son troisième concert gratuit au pied du mont Royal depuis 2019. L’an dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour écouter la musique de l’ensemble montréalais en plein air.

Quand les premières notes de la Rhapsodie romantique vont résonner dans mes oreilles, c’est sûr que je vais être ému, raconte Alain Lefèvre avec émotion. Ce n’est pas un concert parmi d’autres.

Le pianiste ne le crie pas sur les toits, mais en jouant l'œuvre d’André Mathieu, il espère réparer une terrible injustice commise à l’encontre du musicien d’exception, décédé à l’aube de la quarantaine.

En 1967, le maire de Montréal, Jean Drapeau, propose à celui qu’on surnomme le Mozart canadien de composer une rhapsodie pour l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) en vue d’un grand concert devant le mont Royal.

Ouvrir en mode plein écran Le compositeur et pianiste André Mathieu est décédé à l'âge de 39 ans, après une jeunesse d'enfant prodige et un passage à l'âge adulte difficile. Photo : Pierre Castell

Le pianiste, en difficulté depuis de nombreuses années en raison de problèmes d'alcool, s'attelle à la tâche avec fougue. En mettant au monde sa Rhapsodie romantique pour piano, la seule pièce écrite note à note de sa carrière, il espère enfin être reconnu comme compositeur, lui qui s’est effacé depuis son Concerto no 3, créé deux décennies plus tôt à l’âge de 14 ans.

Publicité

Mais le chef d'orchestre Wilfrid Pelletier refuse. À ses yeux, le pianiste québécois ne mérite plus un tel honneur, lui qui s'est rabattu des pianotons , des prestations durant lesquelles il joue durant plusieurs heures, pour subvenir à ses besoins.

Après ça, ce fut la chute, de la chute, de la chute , regrette Alain Lefèvre. André Mathieu est mort l’année suivante d'un infarctus du myocarde, que l’on croit associé à une cirrhose du foie.

En entrevue, le pianiste raconte cette histoire à mi-mots. Il refuse de nommer ses protagonistes ou d'expliquer les raisons qui ont motivé leurs actions. Il n'a d’ailleurs pas évoqué la vie d'André Mathieu à l’OM lorsqu’il leur a proposé de jouer sa Rhapsodie romantique, soulignant que son concert était d'abord et avant tout un moment heureux .

Alain Lefèvre dit avoir horreur de la chicane. Mais il déteste encore plus l’injustice.

André Mathieu : la vie en decrescendo d’un romantique québécois.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Aujourd'hui l'histoire. André Mathieu : la vie en decrescendo d’un romantique québécois ÉMISSION ICI PREMIÈRE Aujourd'hui l'histoire Écouter l’audio (André Mathieu : la vie en decrescendo d’un romantique québécois. 23 minutes) Durée de 23 minutes 23:00

La musique classique, un art de consolation

Avec ses concerts au pied du mont Royal, Yannick Nézet-Séguin a l’ambition de décloisonner la musique classique et de la rendre accessible à un large public.

Publicité

En plus de la Rhapsodie romantique d’André Mathieu, son orchestre et lui joueront la musique de la compositrice canadienne Jean Coulthard, du Tchèque Antonín Dvořák – mais exilé aux États-Unis – et du Mexicain Arturo Márquez, à l’occasion d’une programmation inspirée de l’Amérique du Nord.

Alain Lefèvre, qui connaît le chef d’orchestre depuis de nombreuses années, embrasse l’idée de son ami, martelant que la musique classique ne devrait en aucun cas être réservée aux élites .

À part quelques exceptions, les grands compositeurs étaient tous des humanistes, affirme-t-il. Les gens du milieu classique ont commis une erreur en laissant la musique classique devenir tranquillement un art élitiste.

Ouvrir en mode plein écran Le concert «L'OM au pied du mont Royal» aura lieu le 2 août. Photo : MARC-ANDRÉ DONATO

Pour lui, la musique classique est plutôt l’art de la consolation . Et ces jours-ci, beaucoup de gens ont besoin de sa chaleur, croit le musicien, que ce soit en raison de la guerre ou encore de l’inflation.

Ce que l’Orchestre métropolitain fait est incroyable, car c’est un instant de consolation. Ça ne veut pas dire que ça va rayer les problèmes, mais c’est un moment de répit.

De musique et de zoothérapie

Alain Lefèvre a lui aussi besoin de moments doux.

Il l’avoue, l’état du monde le désespère. Entre ses pratiques de piano et ses séances de natation dans la Méditerranée – il partage sa vie entre le Québec et la Grèce –, le pianiste a l’habitude de se consoler avec des vidéos d’animaux faisant preuve d’amour et de compassion.

Ouvrir en mode plein écran Alain Lefèvre est pianiste, mais souhaite être avant tout un «homme bien». Photo : Site web d'Alain Lefèvre / Annik MH de Carufel

Chez les humains, on a une fabuleuse capacité au mensonge, à l’hypocrisie, à la traîtrise et à la violence. Et en ce moment, le bouillon semble plus intense qu’à l’habitude , constate-t-il.