Fournitures scolaires : magasiner tôt pour la paix d’esprit, mais pas au meilleur prix

À moins d'un mois de la rentrée des classes, des parents sillonnent déjà les allées des magasins pour faire emplette de fournitures scolaires. En cette période d’inflation, si magasiner tôt assure la disponibilité des marchandises, cela ne se traduit toutefois pas forcément en de meilleurs prix.

Plus les gens attendent, moins il y a de chances qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin au même endroit. Par contre, les économies se font plus à la fin août , nuance Sarah Desmarais, acheteuse pour le Club Jouet à Québec.

Elle a remarqué que les clients font non seulement leurs achats plus tôt dans l’été, mais sont aussi plus nombreux à se déplacer en magasin.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Desmarais est acheteuse de fournitures scolaires au Club Jouet de Québec. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Les gens commandent beaucoup sur le web, mais on remarque qu’avec la fin de la pandémie, les habitudes de magasinage reviennent à la normale et les clients sont plus nombreux en magasin , indique-t-elle.

Publicité

Si les chaînes d’approvisionnement ont été durement éprouvées au cours des deux dernières années, la rentrée scolaire 2023 devrait se faire sans embûche dans les commerces, confirme l’acheteuse, qui a passé ses commandes pour la rentrée scolaire en novembre dernier.

Des spéciaux bienvenus avec l’inflation

Avec quatre enfants à la maison, dont deux qui fréquentent l'école primaire, Marie-Christine Faucher a pris l’habitude de faire ses courses pour le matériel scolaire pendant ses vacances. Même en période d’inflation, il n’est pas rare pour elle de tomber sur des spéciaux qui lui permettent de faire des réserves de matériel scolaire, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Christine Faucher profite de ses vacances pour faire le plein de fournitures scolaires avec ses enfants. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Daniel Riou, de son côté, remarque aussi l’augmentation des prix, mais n’est pas déboussolé pour autant. Il affirme trouver aisément des articles à petits prix.

Les fournitures scolaires font partie des priorités, au même titre que l’épicerie. On n’arrête pas de faire l’épicerie parce que les prix augmentent, alors ce sont les autres dépenses qui doivent être ajustées , explique le père de famille.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Riou magasine les fournitures scolaires plus tôt que tard pour cocher cette tâche de sa liste. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

De l’aide financière pour les cahiers d’exercices

Le Service d’entraide de Saint-Rédempteur, près de Québec, sur la rive sud du fleuve, offre chaque année entre 30 et 40 sacs d’école à des enfants de la municipalité qui en ont besoin grâce à un partenariat avec la succursale Tim Hortons de Saint-Nicolas.

Publicité

L’entreprise fournit un sac à dos avec le matériel de base, crayons, cahiers et stylos, le matériel manquant exigé par l’école est fourni par le Service d’entraide.

Si le nombre de sacs distribués est stable, il y a de plus en plus de demandes pour payer des cahiers d’exercices.

Les parents doivent payer pour les cahiers d’exercices et c’est là où le bât blesse parce que c’est ce qui coûte le plus cher. Pour ça, on peut offrir une aide de l’ordre de 80 $ par enfant , indique Odette Bureau, adjointe administrative au Service d’entraide de Saint-Rédempteur.

La valeur marchande de chaque sac à dos rempli de fournitures scolaires pour les enfants de la prématernelle au secondaire se situe entre 80 $ et 100 $.

avec les informations de Marika Wheeler