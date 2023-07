Déception entourant la fermeture du Carré St-Jérôme à Matane

La fermeture de la résidence pour personnes âgées Le Carré St-Jérôme, annoncée vendredi, a causé la surprise et la déception chez les élus de Matane.

Après 30 ans, la résidence matanaise, sous la gouverne du Groupe Rioux, fermera ses portes au printemps prochain, ce qui force la relocalisation de 39 personnes.

Les questions de rentabilité, de fréquentation et de normes gouvernementales de plus en plus exigeantes contraignent l’entreprise à mettre la clé sous la porte.

Ni le député provincial, Pascal Bérubé, ni le maire de Matane, Eddy Métivier, n’anticipaient cette nouvelle. Les deux élus disent l’avoir appris vendredi dernier.

On est en mouvement pour trouver des solutions pour relocaliser la quarantaine de personnes à Matane, dans des conditions similaires, sécuritaires, agréables et à un coût raisonnable , indique le député péquiste.

C’est un coup dur, parce que c’était une institution.

Ouvrir en mode plein écran Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Cette nouvelle-là est une confirmation du contexte post-pandémique difficile qui démontre que ce n’est vraiment pas facile pour les résidences de personnes âgées. Il faut trouver des solutions pour éviter que ça ne se reproduise , croit le maire Eddy Métivier.

M. Métivier indique que la Ville est prête à donner un coup de main en ce qui concerne la relocalisation des résidents. Le maire salue également le travail de l’entreprise propriétaire des lieux.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Matane, Eddy Métivier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Temps durs pour les résidences pour aînés

La situation de la résidence matanaise n’est pas un cas isolé, selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

L’organisme recense 338 fermetures de ce type dans la province depuis le mois de janvier 2021. Ce phénomène est notable auprès des plus petites résidences pour aînés (RPA), particulièrement dans les régions plus éloignées, selon le PDG de l'organisme, Marc Fortin.

Ouvrir en mode plein écran Marc Fortin, président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans les dernières années, il y a tellement eu une grosse pression, qu’elle soit financière, au niveau de la main-d’œuvre ou des lourdeurs administratives et réglementaires, qui fait en sorte que ces gens-là sont incapables d’arriver , explique-t-il.

Dans les régions, avec des soins, on est en train de perdre des résidences.

Le Carré St-Jérôme fermera officiellement ses portes au printemps 2024.

Le Groupe Rioux n’a pas voulu se prononcer pour le moment quant à l’avenir du bâtiment.