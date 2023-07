Après deux semaines assez tranquilles au début du mois de juillet, l’arrivée des vacanciers sur les différents sites touristiques du Bas-Saint-Laurent est un soulagement pour plusieurs entreprises.

Il y a beaucoup de monde, les gens sont de bonne humeur, il y a eu beaucoup d’achalandage avec les Jeux du Québec et les gens qui sont en congé , observe le responsable du marketing et des communications au Site historique maritime de Pointe-au-Père, Martin Debofle.

Le Site historique accueille entre 1000 et 1250 visiteurs par jour depuis le début des vacances de la construction, le 23 juillet.

Ouvrir en mode plein écran Le sous-marin Onondaga, au Site historique maritime de Pointe-au-Père, attire plus d'un millier de visiteurs quotidiennement depuis le début des vacances de la construction. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Même son de cloche du côté du Canyon des Portes de l'Enfer. On est dans la construction, il y a beaucoup de visiteurs , observe la responsable des communications et du marketing chez l’organisme Territoire d'expériences récréatives des forêts anciennes (TERFA), qui gère le site, Geneviève Allard Viau.

Le site peut atteindre jusqu’à 300 visiteurs par jour facilement. Présentement, on est dans la très haute période des Portes de l’Enfer et je dirais que c’est encore mieux cette année comparativement à l’année dernière, notamment avec l’ouverture du restaurant , poursuit-elle.

L’hébergement sur le site affichait complet au cours de la première semaine de la construction.

Ouvrir en mode plein écran Le Canyon des Portes de l'enfer est l'un des sites touristiques populaires situé près de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les gens sont au rendez-vous, ce sont les plus grosses semaines de l‘été , se réjouit de son côté le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque. On dit aux visiteurs : venez chez nous, vous allez prendre le temps de manger une bonne bouffe, de faire du sport, de la randonnée, du vélo, de découvrir des paysages! Vous allez prendre du temps pour vous et je pense que ce message-là passe bien.

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan des retombées économiques des semaines de la construction pour le secteur touristique.

Avec les informations de Lysbertte Cerné