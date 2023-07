Près de 1600 résidents du quartier Saint-Georges, à Baie-Comeau, vont recevoir dans les prochains jours leur chèque d’indemnisation dans le cadre d'une action collective intentée contre l'aluminerie Alcoa en 2005.

Les résidences de ces citoyens auraient pu être contaminées en raison des hydrocarbures aromatiques polycycliques provenant de l'aluminerie.

En juin 2022, la Cour supérieure du Québec avait accepté qu'Alcoa verse 13 millions de dollars aux résidents du secteur. De ce chiffre, il reste un montant de 8,5 millions de dollars à distribuer en soustrayant des frais judiciaires et des honoraires.

L’avocate qui représente le Regroupement des citoyens de Saint-Georges, Me Catherine Sylvestre, explique qu’il ne reste pas de reliquat, soit de montant excédentaire.

Il pourrait toutefois en avoir si des chèques ne sont pas encaissés.

On parle d’un délai d’au moins six mois pour permettre aux gens de déposer leur chèque. On va faire rapport au tribunal pour faire clore le dossier à ce moment-là , indique-t-elle.

Selon Me Sylvestre, les indemnisations varient d’une réclamation à l’autre, allant d’environ 280 $ à 26 000 $.

On demeure d’avis que c’est un bon règlement et que les sommes qui sont envoyées aux gens sont adéquates dans les circonstances.

Ouvrir en mode plein écran Me Catherine Sylvestre représente le Regroupement des citoyens du quartier Saint-Georges de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

De son côté, l’aluminerie Alcoa soutient par écrit que la résolution de ce litige permet à l’entreprise de se tourner vers l'avenir.

Notre entreprise continuera d'être une entreprise citoyenne de premier plan pour la communauté de Baie-Comeau dans les années à venir , déclare par écrit le porte-parole d’Alcoa, Dominic Martin.

Pour sa part, la Ville de Baie-Comeau ne souhaite pas commenter le dossier.

Le conseiller municipal Marc Rainville est satisfait de clore le dossier, lui qui préfère se prononcer publiquement en tant que résident du quartier et non en tant que conseiller.

Les gens trouvaient que ça commençait à être long avant de recevoir leur chèque. Me Sylvestre m’avait mentionné que ça allait arriver autour de septembre. La surprise, c’est qu’en pleines vacances de la construction, la plupart des gens ont reçu leur chèque. En plus, avec un bonus plus gros , lance-t-il.

Selon le jugement rendu en 2022, certains avocats ont travaillé pendant plus de 17 ans sur ce dossier.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve