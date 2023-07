Îles de Toronto : pas de nouveaux traversiers avant 2026

Toronto ne se débarrassera pas de sitôt de sa flotte vieillissante de traversiers. Selon le nouvel échéancier de la Ville, les deux premiers navires électriques ne transporteront pas de passagers jusqu'aux îles de Toronto avant 2026.

Les fonctionnaires municipaux ne prévoient la livraison qu'à la fin de 2025, après quoi une période obligatoire de tests pourrait durer jusqu'à quatre mois.

Le dévoilement d'un nouvel échéancier fait craindre le pire aux habitants des îles. Daina Green doute que les bateaux actuels puissent tenir le coût encore trois ans, particulièrement le Williams Inglis, le plus vieux des quatre traversiers, dont l'achat remonte à 1935.

Des traversiers font la navette entre Toronto et les îles plusieurs fois par jour durant la saison estivale. Photo : Radio-Canada

Il y a toujours de l'eau qui tombe de la partie en haut, par le plafond, jusqu'au premier niveau , explique-t-elle. Daina Green parle de frustrations grandissantes parmi les résidents, qui s'attendent à une multiplication des ennuis techniques au cours des prochaines années.

Les traversiers ont déjà atteint la fin de leur vie utile. Il y a beaucoup de problèmes avec tous les bateaux.

Le site web de la Ville souligne d'ailleurs que les traversiers utilisés actuellement ont dépassé la durée de vie moyenne de l'industrie . Le plus récent, le brise-glace Ongiara, a été acquis en 1963. Pour l'heure, le conseil municipal n'a approuvé le financement que de deux des quatre traversiers nécessaires.

Le traversier Ongiara est le seul capable de briser les glaces qui se forme sur le lac Ontario en hiver. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Daina Green croit que la gestion du système de traversiers devrait être confiée à une société indépendante.

C'est déjà trop tard. Je crois que la Ville n'est pas en mesure de gérer un système de traversiers. Ils ont raté leur coup, carrément.

Échéancier Juillet 2023 : Demande de proposition envoyée aux chantiers navals pour la construction de deux traversiers électriques

Demande de proposition envoyée aux chantiers navals pour la construction de deux traversiers électriques Fin 2023 : contrat de construction attribué à un chantier naval

contrat de construction attribué à un chantier naval Début 2024 : finalisation du design et début de la construction des traversiers

finalisation du design et début de la construction des traversiers Fin 2025 : livraison des traversiers électriques à Toronto

livraison des traversiers électriques à Toronto Début 2026 : période de tests et d'autorisation qui pourrait durer quatre mois

période de tests et d'autorisation qui pourrait durer quatre mois Début à mi-2026 : les deux traversiers commencent progressivement à transporter des passagers

La Ville s'attend à débourser environ 30 millions de dollars pour chaque nouveau bateau. L'administration municipale a dévoilé le design préliminaire des prochains traversiers électriques, mais des modifications pourraient être apportées jusqu'au début de 2024.

Un des traversiers qui mène aux îles de Toronto Photo : Radio-Canada / CBC News

En laissant tomber le diesel au profit de l'électricité, Toronto pense être en mesure de réduire de 2800 tonnes sa production annuelle de GES – l'équivalent du retrait de 600 voitures – et de réaliser des économies annuelles d'un million de dollars en coûts de carburant une fois que tous les traversiers auront été remplacés.

Échéancier réaliste?

Si les résidents envisagent déjà des retards dans la livraison des nouveaux bateaux, certains experts sont plus optimistes. C'est possible , croit John Dalziel, professeur adjoint en génie industriel à l'Université Dalhousie. En se basant sur ses années d'expérience à superviser des constructions et réparations navales, John Dalziel croit qu'une bonne équipe devrait être en mesure de respecter l'échéancier, à condition d'être acharnée .

Des passagers débarquent du traversier des îles de Toronto. Photo : Radio-Canada / Claudine Brulé

Vous avez besoin d'une équipe dévouée qui est à la fois ouverte à régler des problèmes qui peuvent survenir, mais qui ne laisse pas tout le monde ajouter son grain de sel et modifier la commande , explique-t-il.

John Dalziel souligne aussi que le temps commence à presser pour le remplacement des traversiers, dont le plus vieux est presque centenaire. Avec de vieux navires, les réparations sont souvent coûteuses, et les pièces requises deviennent difficiles à trouver, ajoute-t-il.

Environ 1,4 million de passagers utilisent le service de traversiers chaque année.