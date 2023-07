La Ville de Sherbrooke doit prendre la balle au bond avec le lancement du REM dans la grande région de Montréal. C'est ce qu'estime Marc Denault, le président de la Société de transport de Sherbrooke (STS).

Des discussions seraient d'ailleurs déjà en cours avec Limocar et d'autres partenaires pour faciliter le déplacement des Sherbrookois vers le quartier Dix30, indique M. Denault, qui est également président du transport urbain du Québec. On travaille sur une stratégie qui est viable, facile pour les usagers et abordable , promet-il.

Pour lui, il s’agit d’une belle opportunité pour Sherbrooke, mais aussi pour la région tout entière. On a eu des discussions avec le directeur d’EXO. Ce sont eux qui vont opérer et gérer la station du REM du côté de la Rive-Sud. On a aussi eu des discussions avec le réseau de transport de Longueuil pour s’assurer que de nombreux Sherbrookois puissent délaisser la voiture , poursuit Marc Denault.

Les gens vont utiliser le moyen de transport régional à partir du moment qu’il soit vraiment efficace, plus prévisible avec une meilleure fréquence.

Le lien vers l’aéroport sera encore plus intéressant

Pour le président de la STS , le fait que la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal soient désormais à 10 minutes de train est très intéressant . On doit travailler à rendre ça encore plus alléchant, notamment avec nos institutions , indique-t-il.

Lorsqu’il va y avoir le lien vers l’aéroport, ça sera encore plus intéressant pour les Sherbrookois.

En fin de semaine dernière, plus de 120 000 personnes ont pu tester gratuitement le nouveau service en fin de semaine. Samedi après-midi, les responsables de l'événement ont même dû demander aux curieux de revenir le lendemain pour monter à bord, la capacité maximale du réseau ayant été atteinte.

Une panne d’une heure ce lundi

Depuis lundi matin, cinq stations du Réseau express métropolitain ( REM) sont ouvertes sur l'antenne A1. Le transport par autobus sur le pont Samuel-De Champlain a été abandonné, mais plusieurs circuits ont été réaménagés afin que les autobus convergent vers les gares du nouveau réseau.

Le REM a éprouvé ses premières difficultés dès le lancement officiel de ses opérations normales entre Brossard et Montréal, lundi matin. Le service a été interrompu dans les deux directions pendant une heure en raison d'un train s'étant immobilisé à l'entrée du pont Samuel-De Champlain.