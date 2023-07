Des infirmières africaines formées pour prêter main-forte en Estrie 

Une première cohorte d’infirmières du Maroc et du Cameroun diplômées hors Canada se prépare à prêter main-forte au réseau de la santé de la région. Ce sont 19 professionnelles qui sont arrivées à Granby il y a quelques mois. Elles travaillent comme préposées aux bénéficiaires et fréquentent le Cégep de Granby, où elles actualisent leurs connaissances afin de se préparer à passer l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Emelie Christelle fait partie des professionnelles de la santé sélectionnées par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Arrivées au pays au mois de février, elle et ses collègues sont passées par neuf mois de formation accélérée pour bonifier leur expérience. Cette formation a été très utile, souligne-t-elle, puisque le quotidien des infirmières québécoises n’est pas tout à fait pareil à celui des infirmières du Cameroun, son pays d’origine.

C’est juste parfait, parce que le rôle de l’infirmière ici est un peu différent du rôle de l’infirmière chez nous. On a la base : ce que nous visons, c’est le bien-être du patient. Mais ici, par exemple, l’infirmière est plus indépendante que chez nous au Cameroun, ce qui fait que la formation d’appoint que nous sommes en train de faire au Cégep a vraiment lieu d’être.

En plus d’étudier au Cégep de Granby à temps plein, la Camerounaise travaille une fin de semaine sur deux au centre d’hébergement Villa-Bonheur.

Publicité

Objectif : la rétention

Comme ses collègues marocaines et camerounaises, Emelie a été sélectionnée pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux et les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la région.

L'objectif, c'est la rétention, et de leur permettre une meilleure adaptation dans le milieu, ce qui va les inciter à être à l'emploi pour le plus longtemps possible chez nous , explique le conseiller en soins infirmiers et responsable de l'intégration des infirmières diplômées hors Canada du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Franck Boulasladj.

Pour assurer que les étudiants aient envie de travailler dans le système de santé québécois, un comité d'intégration s'est assuré de leur préparer un accueil chaleureux, ajoute-t-il.

C'est une grosse adaptation, de partir de son pays d'origine avec une pratique déjà bien ancrée et des habitudes de travail. Se déraciner, ce n'est jamais simple. On le fait souvent avec une volonté d'évoluer, personnellement ou professionnellement.

Après leur formation, les étudiantes devront passer l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Elles pourront ensuite officiellement pratiquer leur métier partout dans la province.

Publicité

Les personnes qu’on recrute, ce n’est pas forcément des personnes qu’on va accueillir ici dans la région. Moi, par exemple, des personnes que j’ai recrutées iront à Sept-Îles ou à Gatineau , indique Franck Boulasladj.

Une seconde cohorte d'étudiants africains est arrivée en Estrie en juin.

Avec les informations de Jeanne Trépanier