Succès pour les festivals K-Days d’Edmonton et folk de Calgary, selon les organisateurs

Les rideaux sont tombés ce week-end sur les festivals folk de Calgary et K-Days d'Edmonton. Les organisateurs se félicitent de la réussite de ces deux festivals qui ont permis à des milliers de Calgariens et Edmontoniens de se divertir grâce à des spectacles musicaux, des foires, des manèges et des variétés culinaires.

Les K-Days ont reçu 557 000 visiteurs en 10 jours, selon le vice-président du développement commercial et de la gestion des sites à Explore Edmonton, Arlindo Gomes. L'événement de cette année, ajoute-t-il, a également mobilisé plus de 850 partenaires communautaires locaux, vendeurs, artistes et interprètes.

Nous constatons une croissance de notre programmation locale. Nous avons invité beaucoup plus de vendeurs et d’artistes locaux. En amenant Edmonton à l’événement, je nous vois vraiment obtenir beaucoup de succès et nous continuerons de le faire dans les années à venir.

Nous sommes vraiment heureux de l’événement et nous attendons avec impatience l’année prochaine.

Selon la directrice artistique et marketing du festival folk de Calgary, Kerry Clarke, celui-ci a réuni plus de 55 000 spectateurs, en 4 jours. La vente des billets a battu les records de 2021 et 2022, ajoute-t-elle. Nous avons fait de fortes ventes [de billets]. Nous sommes probablement à environ 55 000 au cours de la fin de semaine, ce qui est merveilleux.

[La saison] 2022 a été bonne, mais nous n’avons pas été aussi forts en ventes de billets. Je pense donc que nous sommes probablement revenus au niveau de 2019.

Les organisateurs des deux festivals affirment que la plupart des activités se sont déroulées cette année sans accroc. Même la pluie n'a pas réussi à casser l'ambiance, souligne Kerry Clarke.

Nous avons eu un peu de pluie jeudi et vendredi. C’était un peu comme si nous étions à Niagara Falls toute la journée de vendredi. Mais les gens ont fait preuve de résilience. Ils sont sortis, ils ont apprécié la musique, ils avaient leurs parapluies et leurs bâches.

L’implication des bénévoles

Le festival folk de Calgary est en grande partie porté par des bénévoles. Ce sont 1700 personnes qui se sont impliquées cette année, selon les organisateurs. David English, 76 ans, fait partie de ceux qui ont donné de leur temps. C’est sa 33e année avec le festival et le septuagénaire prend chaque fois du plaisir.

Accueillir, orienter, s'assurer que les visiteurs ont de la bonne information, voilà ce qui rend heureux cet homme originaire des États-Unis, et établi en Alberta depuis 1969. En 1988, j’ai fait du bénévolat aux Jeux olympiques [de Calgary] et j’ai eu le virus du bénévolat, je fais du bénévolat ici depuis [...] j’adore faire du bénévolat.

Le festival K-Days a pour sa part nécessité plus de 4000 heures de bénévolat au cours des 10 jours, selon les organisateurs.