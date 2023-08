La Direction de santé publique (DSP) du Bas-Saint-Laurent réitère ses recommandations formulées à la Ville de Rimouski il y a deux ans au sujet du bruit occasionné par les parties de hockey de terrain sur le toit du Centre Sports JMD, sur la rue Tessier.

Radio-Canada a obtenu copie de cette analyse et des recommandations énoncées à la Ville de Rimouski par la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent grâce à la Loi sur l'accès à l'information.

Dans ce rapport, la DSP , avec l'aide d'experts de l'Institut national de santé publique (INSPQ), dresse aussi la liste des limites de l'étude acoustique produit par la firme Acoustec en avril dernier pour le compte de la Ville de Rimouski.

Recommandations réitérées depuis 2021

La DSP formule de nouveau ses recommandations à la Ville, soit la relocalisation de la patinoire, la réglementation de plages horaires de jeu afin de permettre des moments de répit aux résidents des alentours ainsi que la possibilité d'envisager des mesures d'ingénierie pour atténuer la transmission du bruit dans le voisinage.

Elle conseille aussi de considérer une démarche de concertation impliquant toutes les parties prenantes, qui va au-delà de la transmission d'informations aux citoyens .

Ces suggestions ont déjà été envoyées à la Ville en 2021, après l'analyse d'un premier rapport acoustique réalisé par la firme Techni-Conseil qui avait aussi été embauchée par Rimouski.

Dans ces recommandations formulées en 2021, la Direction de santé publique recommandait aussi à l'appareil municipal d'effectuer une étude socioacoustique qui permettrait de caractériser l'environnement sonore, comme l'a fait Acoustec, mais aussi la nuisance occasionnée par le bruit.

Nous avons mentionné dans des échanges et correspondances antérieurs l'importance de considérer l'impact social du bruit, lié aux perceptions de la population touchée.

C'est aussi ce que la firme Acoustec suggérait dans les conclusions de son rapport. Pour parvenir à commenter correctement la gêne susceptible d’être vécue par une partie de la population, il serait recommandé de procéder à un sondage selon un protocole d’échantillonnage représentatif de la population ciblée. Une étude socio-acoustique inspirée des méthodes internationales pourrait probablement fournir davantage de réponses quant à la pondération des désagréments vécus par les citoyens des quartiers Saint-Germain et Saint-Robert , y indique la firme.

Dans les plus récents échanges entre la Ville et la DSP , on apprend que Rimouski aurait elle-même remis le rapport de la firme Acoustec à la DSP .

Des bruits qui se distinguent

La Direction régionale de santé publique souligne les limites du rapport d'Acoustec en ce qui a trait à la notion de bruits distinctifs.

Selon ce rapport paru au printemps dernier, les sons liés à la pratique du hockey de terrain ne se démarqueraient pas quantitativement, en nombres de décibels, des bruits ambiants.

Or, la DSP rappelle, entre autres, que les joueurs contribuent à hausser le niveau du bruit ambiant par leurs allées et venues et que la nature des bruits liés au dek hockey se distingue des bruits ambiants sans égards aux décibels mesurés. Le fait de hausser le niveau de bruit ambiant fait donc en sorte que les événements sonores s'en démarquent moins.

La nuisance sonore […] ne dépend pas seulement de paramètres acoustiques (ex. : nombre de décibels). Cela signifie que même avec des niveaux sonores moyens plus faibles que le bruit ambiant, certaines sources de bruit peuvent entraîner une nuisance et d'autres pas , précise la DSP .

À niveaux sonores égaux, une source peut entraîner de l'agrément (ex.: gazouillis d'oiseaux) et l'autre, du désagrément (ex.: coup de sifflet).

La Direction de santé publique met également en lumière la fréquence des événements sonores liés au hockey de terrain.

Elle cite l'exemple des relevés effectués le 20 août entre 20 h et 21 h où 900 événements sonores relatifs au hockey de terrain ont été enregistrés contre 175 événements sonores liés aux sources environnementales comme des aboiements de chiens ou des cris de goélands.

La Direction de santé publique rappelle qu'aucune mesure du bruit n'a été prise par Acoustec un soir de semaine, alors que des joutes de hockey sont aussi disputées du lundi au vendredi. Selon elle, le bruit ambiant pourrait être plus faible en soirée la semaine.

Nous nous questionnons sur la faible représentation des mesures pour les personnes potentiellement exposées vivant à proximité du site.

Le choix des sites d'échantillonnage a par ailleurs suscité des questionnements de la part de la santé publique et des experts de l' INSPQ . Un seul sonomètre a été positionné entre les installations et la rue Saint-Jean-Baptiste et il aurait été intéressant de savoir si ces sites ont été établis à la suite d'indications par des citoyens dérangés , indique la DSP .

Enfin, la Direction de santé publique réitère que ce type de bruit est considéré comme un risque à la santé et une nuisance reconnue comme un problème de santé publique.

Les copropriétaires du Centre Sports JMD, qui chapeaute les activités de hockey sur le toit, indique qu'elle n'a pas de nouveaux éléments à communiquer dans ce dossier.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, n'avait pas encore répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier ces lignes.