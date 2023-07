La semaine dernière, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS annonçait que les patients qui ont des cas considérés comme « non urgents » ne pourraient pas voir de médecin aux urgences de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) de Cowansville. Cette mesure est prolongée jusqu’à la mi-août.

Compte tenu de la situation de la main-d’œuvre à l’Hôpital de BMP , la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, poursuivra jusqu’au 14 août les ajustements annoncés vendredi dernier, soit, la réduction du nombre de civières de 16 à 8 et la réorientation des usagers évalués par l’infirmière au triage et présentant un problème de santé mineur ou non urgent (P4 et P5) vers d’autres ressources , indique le CIUSSS de l’Estrie dans un courriel.

Manque de personnel

Une décision qui a été prise en raison du manque de personnel. On fait tout ça pour assurer la sécurité de nos patients, mais on veut aussi garder nos précieuses ressources dans le réseau de la santé , avait indiqué la directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Annie Boisvert, la semaine dernière à Radio-Canada.

Cette dernière rappelait d’ailleurs que la rétention de main-d'œuvre est difficile. On a des enjeux de main-d'œuvre infirmière à la salle d’urgence. On a des problèmes tous les quarts, mais c’est plus critique sur le quart de nuit. Ça nous oblige à aller avec des stratégies de service supplémentaires.

Le syndicat satisfait

De son côté, le syndicat se dit satisfait de cette décision du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. On trouve cette décision adéquate pour la situation à l’urgence. On avait d’ailleurs demandé que cette mesure se poursuive. Mais on trouve dommage qu’on n’ait pas été avisés par l’employeur , fait savoir David Lambert, secrétaire-trésorier à l'exécutif de la FIQ -Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est.

David Lambert croit d’ailleurs que cette mesure doit rester en place tant que la pénurie de main-d'œuvre ne se résorbe pas à l’urgence de Brome-Missisquoi-Perkins. Il faudra faire en sorte que le plan ne dégénère pas et ne surcharge pas les autres urgences de la région. On ne doit pas habiller Pierre pour déshabiller Jean parce que le manque d’effectif touche toute la région , poursuit-il.

Nos membres sont à bout de souffle. Ça fait deux ans qu’on le mentionne.