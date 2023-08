L’aviron de mer gagne à être connu, croit un ancien rameur olympique

L’équipe canadienne d’aviron de mer devait se rendre à Bali en août pour prendre part aux Jeux mondiaux de plage, mais ceux-ci ont été annulés sans explication, déplore l’un des membres de l’équipe. Julien Bahain croit que pour faire connaître ce sport accessible, mais toujours méconnu, il faut qu'il y ait des compétitions.

Julien Bahain a commencé sa carrière de rameur il y a 20 ans en France. Il a participé à plusieurs championnats du monde et Jeux olympiques en aviron avec les équipes canadiennes et françaises. Après sa carrière olympique en aviron, Julien Bahain s’est tourné vers l’aviron de mer.

Pour moi, ça a été un moyen, après ma carrière de rameur olympique, de faire une transition dans un sport qui reste un peu le même, mais qui a beaucoup plus de variantes dans la pratique , explique Julien Bahain.

L’un des plus grands avantages de ce sport, c’est qu’il est beaucoup plus accessible que l’aviron olympique.

On n’a pas besoin de 2 km sur un lac avec des bouées standardisées. Pour les pays en développement, pour n’importe qui en fait, ça se pratique sur la mer, sur les Grands Lacs, dans les îles des Caraïbes ou du Pacifique. [...] De façon universelle, c’est beaucoup plus ouvert au monde, souligne-t-il.

2:53

Mais pour faire connaître ce sport, il faut, selon Julien Bahain, en parler dans les médias et organiser des compétitions.

L’annulation des Jeux mondiaux à Bali a causé la surprise. Je ne vais pas le cacher : au début, ça a été un coup dur sur le moral , dit-il, ajoutant qu'il avait hâte de représenter le pays et de faire découvrir sa passion aux Canadiens.

Personne ne sait vraiment pourquoi, et ça a choqué un peu tout le monde, du comité olympique canadien jusqu’aux athlètes qui étaient censés y aller. C’est une grosse déception , poursuit Julien Bahain.

On sait que les jeux sont politiques et on le sait depuis tout le temps. Quand ce sont les athlètes qui sont [touchés], c’est là où ça devient dommage. C’est contraire aux valeurs de Pierre de Coubertin : que la guerre ou la religion ne soit pas au centre du problème. Si c’est le cas, c’est bien dommage.

Ouvrir en mode plein écran Julien Bahain a troqué l'aviron classique contre l'aviron de mer. Bien qu'il prenne part à des compétitions, l'athlète s'en sert aussi comme moyen de transport pour explorer les endroits accessibles seulement en bateau. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Julien Bahain garde espoir de voir le sport gagner en popularité.

Publicité

Ce qui va dramatiquement changer la donne, c’est que nous attendons en septembre la décision du comité olympique international à savoir si l’aviron de mer sera une discipline aux Jeux olympiques d’été de Los Angeles en 2028 , dit-il.

En attendant, Julien continue de pratiquer l’aviron de mer et de naviguer dans les eaux autour de chez lui.

Il y a tout un pan de l’aviron de mer qui est plus focalisé sur l’aventure. [...] J’ai mis un rack en arrière. On met l’équipement de camping, on part avec les enfants et on découvre d’autres endroits [...] qui ne sont pas forcément accessibles en bateau à moteur ou en voiture.