L’usine Coastal Shell Products autorisée à continuer de fonctionner sous condition

Le gouvernement a renouvelé lundi l’agrément de l’usine Coastal Shell Products située à Richibucto, dans la municipalité de Beaurivage. Il autorise l’entreprise, qui est accusée de générer de mauvaises odeurs, à continuer de fonctionner jusqu'au 30 novembre à certaines conditions.

Le gouvernement en a fixé quatre. L’usine de transformation de fruits de mer a un an, d’ici au 31 juillet 2024, pour installer une nouvelle technologie de contrôle des odeurs. Celle-ci devra avoir été testée et être fonctionnelle avant sa mise en service.

Des résidents se plaignent des mauvaises odeurs depuis l'ouverture de l'usine en 2017. Plaintes, poursuites civiles, manifestations, pétitions; certains multiplient les démarches pour faire cesser la puanteur.

Ça vient de pire en pire , affirme Claudette Robichaud, la vice-présidente du comité d’action pour la qualité de l’air de Kent. Ce n’est pas humain. [...] On a été obligés de sortir de la maison toute la journée de samedi et dimanche. C’était affreux, on ne pouvait même pas ouvrir la porte pour sortir dehors .

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de citoyens de Beaurivage ont manifesté mardi devant l'Assemblée législative à Fredericton pour exprimer leur ras-le-bol concernant les mauvaises odeurs qui proviennent d'une usine de transformation de fruits de mer. Photo : CBC

Pour elle, cette condition fixée par le gouvernement n'est pas suffisante et ne vient pas assez rapidement. Elle souhaitait que le permis de l'usine ne soit pas renouvelé tant que le problème d'odeur n'est pas réglé.

C’est vraiment décourageant de voir que nos élus à Fredericton ne comprennent pas ce qu’on vit présentement dans la région.

Elle invite les élus à venir dans la région, afin de voir ce que subissent les résidents.

Publicité

D'autres croient que les odeurs sont à peine perceptibles et que l'entreprise apporte surtout des avantages économiques à la région.

C’est ce que dit Esmond Vautour, qui affirme être employé de l'usine. C'est mon gagne pain et je reste juste un kilomètre de là, juste l'autre côté du ruisseau. Dans la whole été, je l'ai senti pour 15 minutes parce que le vent à virer et c'était pas désastreux .

L'usine n'est pas autorisée à fonctionner en continu

L’entreprise avait également demandé à pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, mais cette requête n’a pas été acceptée par le gouvernement. Elle devra continuer à fonctionner selon des horaires restreints, de 20 h à 8 h du matin. Ils sont maintenus jusqu'à ce que le nouvel équipement soit installé et qu'il permette de lutter efficacement contre les odeurs émanant de l'installation , écrit le ministère de l'Environnement.

L’usine Coastal Shell Products devra également implanter une nouvelle technologie de contrôle des émissions avant le 30 novembre, date à laquelle le permis d'exploitation sera à nouveau révisé.

La dernière condition imposée par le gouvernement est de présenter un échéancier indiquant les délais d’installation de l’équipement de réduction des odeurs.

Ouvrir en mode plein écran L'usine n'a pas été autorisée à fonctionner en continu, mais uniquement de 20 h à 8 h. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement assure qu’il surveille les odeurs provenant de l'installation de traitement de Coastal Shell en effectuant des visites fréquentes sur le site et des enquêtes sur les odeurs .

Publicité

De leur côté, les membres du comité d'action pour la qualité de l'air de Kent ne baissent pas les bras. On n’a pas fini de se battre pour avoir une vie normale et avoir de l’air à respirer , assure Claudette Robichaud.

Ils ont envoyé une lettre à tous les citoyens de Hampton, circonscription du ministre de l’Environnement, Gary Crossman. Si qu'on se sentirait comme ça à Hampton, je pense qu'on aurait une réponse bien différente , croit Claudette Robichaud.

Le ministère de l'Environnement et le maire de Beaurivage, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, devaient se rencontrer mardi pour faire le point sur la situation.

Avec des informations de Margaud Castadère-Ayçoberry et Félix Arsenault