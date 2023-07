Les eaux de surface du golfe du Saint-Laurent plus chaudes que la normale

Le golfe du Saint-Laurent a atteint des températures records au cours des dernières semaines partout dans l’Est-du-Québec.

De la Gaspésie à la Côte-Nord, les eaux de surface du golfe atteignent 17 degrés Celsius. C’est trois degrés de plus que la température normale à ce temps-ci de l’année.

Ces températures sont dues à un système météorologique stagnant qui a favorisé un réchauffement rapide en surface.

On a vu des systèmes de blocage atmosphérique sur l’océan Atlantique. C’est pourquoi on voit une masse d'air assez stagnante ici , explique Carmen Hartt, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Au cours des dernières années, on a observé une augmentation des températures non seulement dans l’atmosphère mais aussi dans l’océan. Ça donne la possibilité au soleil de réchauffer la surface de l’eau.

Ce réchauffement fait le bonheur de baigneurs rencontrés à Sept-Îles.

On a beaucoup de gens qui nous ont dit que l’eau serait froide. Quand on leur a dit qu’on s’était baignés, ils étaient étonnés. On était contents qu’elle soit chaude , lance Ambre Champion.

[À la fin du mois de juin], l’eau était chaude. Il n’y avait pas de problème pour aller dans l’eau, pour aller se baigner , raconte Mathieu Champion.

Impacts sur la biodiversité

Ces températures peuvent toutefois nuire à l’écosystème du Saint-Laurent, selon Peter Galbraith, océanographe à Pêches et Océans Canada.

Par exemple, il y a des impacts pour les larves de poissons qui peuvent émerger et flotter à la surface , note-t-il.

M. Galbraith précise que les eaux de surface sont toutefois très sensibles aux phénomènes météorologiques. Il estime que le golfe pourrait se refroidir rapidement.

Les températures sont en train de se stabiliser. La température de l’air, qui nous vient du continent, est un peu moins chaude , note-t-il.

On est vraiment dépendants de la météo. Si on a subitement un courant d’air froid qui vous vient du nord, les anomalies chaudes qu’on a connues vont devenir des anomalies près de la normale.

Ce phénomène météorologique constaté dans l’Est-du-Québec s'étend partout dans l'océan Atlantique où on a, par endroits, enregistré des températures de 5 à 10 degrés Celsius plus élevées que la normale.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie