Une deuxième oursonne orpheline renvoyée au Zoo Miller

Une deuxième oursonne orpheline récemment relâchée par le ministère de la Faune s'est elle aussi retrouvée trop près des humains et a été retournée au Zoo Miller, n'étant plus apte à la vie sauvage. Dans la foulée, la stratégie de remise en liberté utilisée par le gouvernement du Québec suscite des interrogations.

Radio-Canada rapportait la semaine dernière l'histoire de Morticia, une oursonne de quelques mois dont la tanière a été détruite l'hiver dernier par de la machinerie forestière. La petite oursonne, ainsi que son frère et sa sœur, ont été abandonnés par leur mère et ont dû être pris en charge par la direction régionale de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent.

Les trois oursons ont d'abord été confiés au Zoo Miller de Frampton, en Beauce, où ils ont été nourris au biberon pendant quelques mois. Les professionnels du Ministère, après analyse de l'âge et du poids des oursons, ont finalement décidé de relâcher les petits dans la nature au début du mois de juillet, et ce malgré l'avis contraire de l'équipe du Zoo Miller.

Morticia fut la première retrouvée, trop curieuse et habituée à la présence humaine. Son histoire a fait les manchettes après qu'elle a été attachée à un arbre avec une laisse.

Ouvrir en mode plein écran Morticia deviendra une résidente permanente du Zoo Miller, en Beauce, mais devra d'abord passer par une longue quarantaine avant d'être visible du public. Photo : Radio-Canada/Courtoisie Zoo Miller

Deuxième oursonne

Voilà qu'une deuxième oursonne, frangine de Morticia, s'est elle aussi approchée des humains au cours de la fin de semaine dernière. Tout comme l'autre oursonne, l'animal s'est aventuré sans crainte près de villégiateurs de la plage du lac de l'Est, dans le Bas-Saint-Laurent, à une vingtaine de kilomètres du lieu de relâche des trois oursons.

Le Zoo Miller a confirmé avoir reçu la bête au cours des dernières heures, mais n'a pas offert davantage de commentaires.

Selon des informations obtenues de diverses sources, l'oursonne a d'abord été signalée samedi, puis dimanche matin. Elle a parcouru 21 kilomètres entre le premier et le second signalement. Toujours selon nos informations, les autorités n'écartent pas l'hypothèse que l'oursonne ait été déplacée dans un véhicule avant de se retrouver près du lac de l'Est, tout comme Morticia.

0:33 Une oursonne orpheline au Zoo Miller, en Beauce. Photo : Miller Zoo/Facebook

Des témoins ont raconté que des villégiateurs ont pu caresser l'animal. L'ours se promenait, il suivait les gens , explique Mélanie Richard, qui était à la plage avec son jeune enfant. Au début, on ne savait pas que c'était un ourson du Zoo Miller relâché donc, sur le coup, on se disait que la maman était proche, c'était pas normal, on était presque tous des familles donc au début honnêtement, ça faisait peur.

Publicité

L'équipe de la plage a calmé le jeu en expliquant aux visiteurs quelle était la provenance de l'ours, avant que les agents de protection de la faune ne viennent récupérer l'animal. Cette deuxième oursonne, visiblement trop habituée aux humains, deviendra elle aussi une résidente permanente du Zoo Miller.

C'est donc dire que des trois oursons, un seul est toujours dans la nature. Muni d'un collier émetteur, le jeune mâle se trouve toujours dans la forêt, non loin de la ZEC Chapais. Il resterait, pour le moment, loin de zones habitées.

Pas l'option idéale

Le gouvernement se défend d'avoir relâché les ours trop rapidement. Après analyse des professionnels au dossier, pour minimiser le risque d’imprégnation à l’humain et une fois les critères atteints [période de l’année, poids et âge adéquats pour permettre un taux de survie satisfaisant], ceux-ci ont été remis en liberté dans leur habitat afin de leur donner une seconde chance de vivre leur vie à l’état naturel , indique-t-on depuis la semaine dernière.

Or la décision ne fait pas l'unanimité. Déjà, le Zoo Miller avait suggéré de garder les oursons encore une année, afin de couper le lien avec les humains, d'autant plus qu'ils ont été nourris au biberon.

Daniel Fortin, professeur de biologie à l'Université Laval, croit lui aussi que cette remise en liberté a été trop rapide. Souvent ils vont quitter leur mère après 17 ou 18 mois. Attendre à l'été prochain aurait peut-être été une bonne chose. Il faut que les oursons aient le moins de contacts possible avec les humains pendant cette période , dit-il.

Le Ministère avait probablement de bonnes raisons de vouloir les relâcher aussi rapidement. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais j'aurais pris une décision différente.

Marco Festa-Bianchet, professeur à l'Université de Sherbrooke, croit pour sa part que les oursons n'avaient que peu de chances d'être réhabilités à partir du moment où leur tanière a été détruite. La chose à faire aurait été de ne pas détruire la tanière d'hibernation. Il n'y avait pas grand-chose qu'on aurait pu faire.

Avec la collaboration de Magalie Masson