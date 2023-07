La décision de la part d’employés syndiqués de rejeter l’entente de principe qu’avait signée leur syndicat, comme l’ont fait des employés de Metro dans le Grand Toronto, était autrefois un phénomène rare. Les pressions inflationnistes et les nouveaux rapports de force ont toutefois renversé la situation, selon un expert.

Les employés de 27 succursales du supermarché font du piquetage depuis 8 h lundi matin, la troisième journée de grève devant des épiceries fermées. Le 28 juillet, les employés ont rejeté une entente de principe et décrété un arrêt de travail à partir du lendemain matin.

Le choix des employés de rejeter l’entente est un phénomène intéressant qu’on ne voyait pas souvent auparavant et là c’est le cas très souvent , analyse le professeur Louis Durand, de la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne.

Ça montre qu’il y a des attentes, de la part des syndiqués, d'améliorer beaucoup leurs conditions de travail.

Un scénario similaire s’est déroulé en Colombie-Britannique la semaine dernière, où les débardeurs de la province ont rejeté une entente de principe. Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique sont depuis arrivés à une nouvelle entente qui devra être ratifiée.

Ces rejets sont plus fréquents notamment puisque, pendant plusieurs années, la faible croissance économique au pays a fait en sorte que les employés ne voyaient pas leurs salaires augmenter, explique Louis Durand. Après la COVID, il y a eu une forte pression inflationniste, donc pour beaucoup d’employés, les attentes sont énormes , dit-il.

Pour une troisième journée de suite, les employés de 27 épiceries Metro étaient sur les lignes de piquetage lundi. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Certains des 3700 membres de la section locale 414 d’UNIFOR sont payés en moyenne entre 16 et 17 $ de l’heure. D’après une récente étude, le salaire minimum devrait atteindre 40 $ de l’heure en Ontario pour que les Torontois puissent louer un logement de deux chambres sans y consacrer plus de 30 % de leurs revenus, le seuil maximal pour un loyer abordable.

Beth Marbibi, qui travaille à une épicerie Metro de l'avenue Danforth, affirme que les salaires sont trop bas pour payer les factures. Photo : Radio-Canada

Nous voulons de meilleurs salaires. Tout est trop cher et nous ne sommes pas en mesure de payer nos factures.

Il y a aussi davantage de rejets puisque les employés sentent que le rapport de force [avec leurs employeurs] a changé , constate Louis Durand. Le taux de chômage a atteint 5,2 % au Canada en mai, un taux très bas poursuit le professeur.

Il y a un sentiment [chez les travailleurs] d’avoir fait des sacrifices durant plusieurs années, dit-il.

En entrevue lundi, la vice-présidente aux affaires publiques de Metro, Marie-Claude Bacon, a déclaré que la chaîne d’épiceries était extrêmement déçue de la situation. Il y avait dans l’entente, selon Marie-Claude Bacon, des améliorations de salaire et dans le programme d'avantages sociaux .

Le professeur de l’Université Laurentienne note toutefois que la plupart des employés de Metro syndiqués travaillent à temps partiel. Même avec des avantages sociaux et un régime de retraite, quand on ne sait pas combien d’heures on va faire, avec un salaire plutôt bas, pour beaucoup c’est difficile de faire face à l’inflation , conclut Louis Durand.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey et CBC