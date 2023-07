Qu’est-ce que WeChat, l’application à laquelle aspire ressembler Twitter

Elon Musk a des idées de grandeur pour le futur de son réseau social, récemment rebaptisé X : il souhaite en faire une plateforme beaucoup plus importante, inspirée de WeChat, une méga-application à tout faire, ultrapopulaire en Chine.

Lancée en 2011 par le géant chinois Tencent, WeChat n’était au départ qu’une application de messagerie à la WhatsApp.

Aujourd’hui, elle combine les services de plusieurs à un seul endroit : on peut y faire des appels vocaux et vidéo, y consulter des réseaux sociaux, y faire des rencontres, organiser un covoiturage et y jouer à des jeux vidéo.

On peut également y consulter l’actualité, se faire livrer de la nourriture, effectuer des paiements mobiles, ou même contracter un prêt.

Payer une contravention ou prendre rendez-vous à l’hôpital peut aussi se faire par le biais de WeChat.

La méga-application est si ancrée dans le quotidien de ses utilisateurs et utilisatrices en Chine qu’elle leur est pratiquement indispensable. Ce n’est pas pour rien qu’elle compte quelque 1,4 milliard d’adeptes, soit environ l’ensemble de la population chinoise.

Centrer toutes ces fonctionnalités en un seul endroit peut toutefois conduire à des dérives. Sur WeChat, de nombreux sites, dont des organes de presse et des réseaux sociaux (Facebook, YouTube et X, entre autres), y sont bloqués.

Plusieurs craignent aussi des représailles si leur discours n’est pas aligné avec celui du gouvernement chinois. La suspension d’un compte sur l’application peut avoir de lourdes conséquences dans le quotidien d’une personne en Chine.

Une inspiration pour Musk

Le milliardaire Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains ( environ 58 milliards de dollars canadiens) en octobre 2022, a fait valoir ses intentions de s’inspirer de cette application à tout faire pour la refonte de son réseau social, qui porte maintenant le nom de X.

L'achat de Twitter est un accélérateur pour la création de X, l'application de tout , avait-il écrit dans un gazouillis, peu avant d'acheter le réseau social.

L’entrepreneur a récemment indiqué par la même voie ses intentions d’ajouter à X des communications complètes et la possibilité de gérer l’ensemble du monde financier des utilisateurs et utilisatrices dans les prochains mois .

Concrètement, cela pourrait permettre d’effectuer des paiements numériques à partir de X. Donc, au lieu de payer avec l’application Portefeuille (Wallet) sur un iPhone, ce serait fait à partir de l’application X.

Elon Musk pourrait ainsi renouer avec ses vieux amours, telle PayPal, la banque en ligne qu’il a participé à cofonder en 2000.

Un contexte différent en Occident

S’il s’agit du scénario envisagé par Elon Musk, ce n’est pas gagné d’avance, selon plusieurs spécialistes. X ne compte que quelque 360 millions d’adeptes, selon les données de décembre 2022 de Statista (Nouvelle fenêtre), contrairement à WeChat, qui était déjà adoptée par la masse avant d’élargir ses horizons.

Ce sera aussi difficile de déloger de leurs secteurs respectifs des géants bien établis en Occident, tels Amazon, Google, Meta, Netflix et de nombreux autres. Et les différentes autorités de la concurrence – absentes en Chine – pourraient s’en mêler si l’application venait à grandir et bloquer d’autres sites, comme c’est le cas avec WeChat.

Reste également à savoir si les gens feraient confiance à X pour gérer leur argent.

