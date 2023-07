Les pompiers surveillent le vent de près pendant que l'incendie d'Eagle Bluff continue de brûler à quelques kilomètres d'Osoyoos, dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Selon BC Wildfire, le service de lutte contre les feux de forêt de la province, l’incendie n'a pas progressé dans la nuit de dimanche à lundi.

Il couvre une superficie d’un peu plus de 14 kilomètres carrés.

Environnement Canada prévoit que des vents pouvant atteindre 20 km/h souffleront du nord-ouest lundi, ce qui pourrait éloigner les flammes de la ville.

Tard samedi soir, un ordre d’évacuation a été lancé pour 732 propriétés menacées par le feu, et une alerte en vise 2094 autres habitations dans la région.

Osoyoos se trouve à 400 kilomètres à l'est de Vancouver et compte environ 5000 habitants, dont plus d'un tiers sont des personnes âgées de 65 ans et plus.

Il s’agit d’une destination estivale prisée des habitants de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, en raison de son climat chaud, de son lac et de ses vignobles.

BC Wildfire précise que lundi à midi, 363 incendies étaient actifs en Colombie-Britannique, dont 13 étaient des feux d’envergure, et 197 n’étaient pas maîtrisés.

Avec les informations de La Presse canadienne