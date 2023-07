Un dernier tour de piste au GP3R pour Michel Turcotte

L'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) voit l'un de ses piliers partir à la retraite. À titre de directeur du montage du circuit, Michel Turcotte en est à son dernier événement. Il est actif au Grand Prix depuis 1969.

Tout va bien. Ce matin, à la préinspection du circuit, le contrôleur de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ne trouve rien à redire du travail de Michel Turcotte, grand responsable du montage sur le point de partir à la retraite.

Le circuit , encore une fois, sera livré selon les règles de l'art et sans doute pour cause. Cette tâche, Michel Turcotte l'exécute depuis 34 ans. En tout, il avait commencé à titre de bénévole en 1969, c'est plus d'un demi-siècle, qu'il aura passé au Grand Prix.

Des normes en évolution

Un des défis est d'éliminer toute forme d'aspérité sur les murs ceinturant la piste pour la sécurité des pilotes en cas de contact. Si dans les débuts le montage du circuit relevait de l'improvisation, ce n'est plus du tout le cas maintenant. C'était réellement autre chose, des balles de foin, n'importe quoi, ça faisait , se remémore le directeur. Il n'y avait pas de sécurité avec ça pantoute, pantoute, mais ça, ça a changé et ça a changé et changé.

Préparer la piste n'est pas un travail de dernière minute. Il faut s'y prendre et à plein temps, jusqu'à trois mois d'avance. Comme il s'agit d'un circuit temporaire on peut parler d'un éternel recommencement confie Michel Turcotte. Il y a bien des places où il faut recommencer de zéro, de plus en plus, parce que la ville nous demande d'en enlever.

Dominic Fugère, le directeur du GP3R témoigne de l’importance de son travail. Si Michel Turcotte n'avait pas été ici quand je suis arrivé au Grand Prix en 2011-2012 je ne serais probablement plus là.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du GP3R, Dominic Fugère en compagnie du directeur du montage de circuit, Michel Turcotte. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

L'organisation du Grand Prix ne cache pas que c'est un gros morceau qu'elle perd.

C'est un des meilleurs sinon le meilleur pour assembler les circuits. Il est extrêmement polyvalent; circuit de rallyecross, circuit de motos, circuit de glace, circuit de terre, circuit d'asphalte.

Les façons de faire, les trucs et les secrets de la préparation de la piste, c'est le vétéran qui en était le seul dépositaire. Il lui faut maintenant tout transmettre au successeur sans rien oublier. Quoique, si nécessaire pendant la transition, le futur retraité a laissé savoir qu'il ne sera jamais bien loin.