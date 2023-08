La fermeture d’un ponceau suscite la grogne en Beauce

La fermeture du 1er rang à Saint-Alfred en Chaudière-Appalaches suscite la colère d'agriculteurs et résidents du secteur, qui sont forçés de faire de longs détours depuis sept mois.

Le chemin est fermé depuis la mi-décembre en raison d'un ponceau jugé non sécuritaire par la municipalité.

Claude Mathieu, un agriculteur de Saint-Victor, ne mâche pas ses mots pour critiquer la décision de la municipalité. Il emprunte quotidiennement cette route. Ses terres se retrouvent maintenant des deux côtés du tronçon fermé.

Ouvrir en mode plein écran Claude Mathieu est un agriculteur de Saint-Victor en Beauce. Il possède aussi des terres du côté de Saint-Alfred. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Là on a des foins à faire et on est pogné avec ça. Il faut faire 20 kilomètres [de détour] et en plus sur une route numérotée, la 108. On a tout notre voyage , lance-t-il en faisant référence aux automobilistes aussi qui doivent suivre les tracteurs et leur charge sur la route.

Écoeuré, on se sent écoeuré toute la gang.

La radio locale de Saint-Georges a même surnommé l’enjeu le ponceau de la grogne . La fermeture touche plusieurs résidents. Une trentaine d'entre eux se sont réunis jeudi chez Claude Mathieu pour dénoncer la situation.

Ouvrir en mode plein écran Des résidents du secteur touché par la fermeture de la route étaient réunis jeudi chez Claude Mathieu à Saint-Victor. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Inquiétudes chez les résidents

Un détour qui use la patience, le portefeuille, et qui inquiète. Quand on est sur l’asphalte, ça use les [pneus] et la machinerie , explique Germain Poulin, un agriculteur qui se trouve dans la même situation que Claude Mathieu avec ses terres. En plus, on nous parle de 2025 pour la fin des travaux, ça ne marche pas , renchérit-il.

Céline Latulippe, résidente du secteur, pense de son côté à sa petite-fille qui va à l’école secondaire à Beauceville. Ils partent une demi-heure plus tôt le matin pour faire ce trajet-là. Ça n’a pas d’allure.

Ouvrir en mode plein écran Une pancarte à l'entrée du 1er rang indique la fermeture du pont quelques kilomètres plus loin en direction de Saint-Benoit-Labre. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Gaétan Fortin est voisin du ponceau, sa fermeture l’inquiète pour sa santé. Je fais de l'insuffisance cardiaque, je ne sais pas à quel moment je pourrais avoir besoin de l’ambulance.

À côté de lui, Denise Fortin se questionne sur les délais pour le service d’incendie, puisque Saint-Alfred est desservie par la municipalité voisine de Saint-Victor.

Le maire se défend

Le maire de Saint-Alfred, Jean-Roch Veilleux, n’a pas voulu accorder d’entrevue à la caméra de Radio-Canada. Il assure par contre que la route est fermée sous la recommandation d’un ingénieur et que les plans et devis pour le remplacement du ponceau seront envoyés sous peu.

Ouvrir en mode plein écran Claude Mathieu ne comprend pas pourquoi le ponceau est jugé non sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les résidents du secteur ne comprennent pas pourquoi le ponceau doit être réparé. L'impatience est à son comble. Sept mois plus tard, ils déplorent la lenteur des démarches municipales.

Debout sur un bloc de béton de la barrière qui bloque la route, Claude Mathieu montre les dommages perpétrés à la route asphaltée il y a plus d’une semaine. Ils ont tout détruit l’asphalte en parfaite condition des deux côtés [de la barrière] et là on est pogné avec ça. Les blocs sont maintenant enchaînés au garde-fou.

Ouvrir en mode plein écran Des blocs de béton ont été renfoncés dans l'asphalte, puis enchaînés. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le maire Jean-Roch Veilleux dit qu'il a dû prendre les grands moyens pour s'assurer que personne ne passe sur le ponceau, en renfonçant la barrière parce que des blocs de béton avaient été déplacés.

Un incident de la sorte s’est produit le week-end dernier, la Sûreté du Québec confirme avoir été avisée de la situation et fait des vérifications. Aucun détail supplémentaire ne sera donné pour ne pas nuire au dossier.

Ouvrir en mode plein écran Aucun véhicule ne peut traverser le tronçon fermé surnommé «le ponceau de la grogne». Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le ponceau de la grogne porte bien son nom pour les usagers du 1er rang à Saint-Alfred.