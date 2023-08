Les consommateurs des provinces de l’Atlantique payent le lait beaucoup plus cher qu’ailleurs au pays. La situation serait attribuable aux coûts de production plus importants, selon un économiste.

D’après des chiffres de Statistique Canada publiés en juillet, c’est à l’Île-du-Prince-Édouard que le prix du lait est le plus élevé en Atlantique. En mai 2023, les Prince-Édouardiens payaient leur cruchon de quatre litres de lait 35 % plus cher que la moyenne nationale, soit 2,27 $ de plus.

Au Nouveau-Brunswick, les consommateurs paient 29 % plus cher la même quantité de lait que le citoyen canadien moyen.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le prix d’un cruchon d’un litre était pour sa part 20 % plus élevé. C'est en Nouvelle-Écosse que les prix sont les moins chers de tout l'Atlantique.

D’après Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax, cette situation s’explique par les coûts de production plus élevés pour les fermes laitières de l’Atlantique.

Les fermes sont plus petites, elles sont moins performantes, c’est la raison première pour laquelle les prix sont plus élevés.

Comment le prix est-il fixé au Nouveau-Brunswick?

Il ne reste qu’une usine de transformation laitière au Nouveau-Brunswick. Située à Miramichi, elle est exploitée par Agropur, une coopérative internationale dont le siège social est situé au Québec.

L'usine d'Agropur située à Beauceville, en Chaudière-Appalaches. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’usine de Miramichi achète le lait de fermes laitières néo-brunswickoises pour 0,96 $ le litre. Il s’agit du prix fixé par la Commission canadienne du lait, offert à l’ensemble des producteurs canadiens.

La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick (CPFNB), l’entité responsable d'établir les prix du lait dans la province, dicte pour sa part le prix auquel les détaillants achètent le lait à Agropur.

Par exemple, un cruchon de quatre litres de lait est vendu à la sortie de l'usine pour la somme de 8,02 $. D'autres taxes viennent ensuite s'ajouter pour expliquer la différence entre ce coût et celui que l'on retrouve dans les épiceries.

Des coûts de production plus élevés expliquent en partie le prix plus élevé du lait dans les provinces de l'Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon Dominique Benoit, responsable des communications chez Agropur, c'est grâce au système de fixation des prix de la CPFB que l'industrie laitière est en bonne santé dans la province.

Les règles de la Commission interdisent la revente à un prix inférieur au prix fixé, une disposition qui rend illégales les aubaines sur le lait.

Des rabais se font attendre

Lors d’une présentation à l’Assemblée législative en janvier, la CPFNB a dit prévoir une série de mesures pour autoriser la vente de lait à un prix promotionnel.

Dévoilée en juin, cette initiative avait pour objectif de rendre moins rigide le système de fixation des prix de la CPFNB et de permettre aux consommateurs de bénéficier, dans certaines circonstances, d'aubaines.

Selon les nouvelles règles, les commerçants sont toutefois forcés de vendre leur lait à perte puisque le prix d’achat minimum reste en vigueur.

Jim Mockler, directeur général de la CPFNB , reconnaît que les nouvelles mesures suscitent peu d'intérêt.

Jusqu’à présent, la commission n’a pas reçu de demandes pour bénéficier de l’une des promotions approuvées , a-t-il expliqué lors d’une entrevue.