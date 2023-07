L’univers visuel surprenant de Marie-Ève Fréchette

C’est un bel été pour l’artiste Marie-Ève Fréchette, originaire de Québec. Après avoir présenté une première exposition solo à Paris dans le très fréquenté quartier du Marais, elle verra l’une de ses œuvres d’art public inaugurée prochainement. C’est sans oublier une exposition collective qui se tiendra à Québec du 2 août au 29 septembre.

Exposer dans la Ville Lumière est une offre qu’on ne refuse pas, admet Marie-Ève Fréchette. Elle y a présenté l'exposition Nature morte, à la Galerie NeC, du 1er au 24 juin dernier dans le cadre de la programmation Hors les Murs de Révélations, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création.

Paris, c'est gratifiant comme endroit pour exposer. C'est sûr que c'est une expérience qui m'ouvre des portes. On travaille souvent seul en atelier, mais on a envie que notre travail soit diffusé. Donc c'est une belle visibilité d'aller à Paris, surtout dans un endroit comme le Marais où il y a beaucoup de galeries d'art , souligne l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Quelques oeuvres de l'exposition «Nature morte», à la Galerie NeC, à Paris. Photo : Gracieuseté de Marie-Ève Fréchette

Pour cette exposition, la sculptrice a imaginé une nature morte où des éléments floraux sont substitués par des objets de rebut.

Le moulage en porcelaine leur confère un caractère esthétique précieux, ce qui vient, je dirais, questionner la nature même de l'objet , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une oeuvre en aluminium issue de la série «Objets Idiopathiques», de Marie-Ève Fréchette. Collection privée. Photo : gracieuseté de Marie-Ève Fréchette / Marie-Ève Fréchette

L'argile, l'aluminium, la fibre de verre et la résine époxy font partie des matières de prédilection de Marie-Ève Fréchette. Celle-ci a d’abord exercé le métier de pharmacienne pendant 10 ans avant de réorienter sa carrière vers les arts, réalisant des études en métiers d'art et en arts visuels. Elle reconnaît que les sciences et notamment la biologie font partie de ses sources d’inspiration.

Les titres de plusieurs séries d'œuvres qu’elle a créées au cours des 12 dernières années se rapportent d’ailleurs au monde vivant et aux sciences. Qu’on pense à Corps étranger, Objets idiopathiques ou encore Particules élémentaires.

Mon travail est souvent élaboré à partir d'objets de récupération et de matériaux de récupération quelconque auxquels je vais intégrer des matériaux uniques fabriqués à la main. C'est abstrait, mais il y a des formes que l'on reconnaît, des formes organiques qui réfèrent au monde vivant.

Ouvrir en mode plein écran Les pièces de la série «Objets idiopathiques» sont de dimensions humaines et elles semblent tenir sur de petits points d'appui, ce qui, selon l'artiste «questionne les forces et les fragilités du monde vivant.» Photo : gracieuseté de Marie-Ève Fréchette / Ivan Binet

Apprendre et se surprendre sont des moteurs pour elle.

En fait, j'ai toujours trouvé satisfaisant de créer des objets singuliers qui n'ont pas de fonction autre que d'exister. Des anomalies qui se développent selon une certaine logique. Quand je suis en atelier, j'essaie de me retrouver devant quelque chose d'étrange qui me confronte. Des fois par l'échelle à dimension humaine des objets, quelque chose qui me fait sourire.

Ouvrir en mode plein écran L'oeuvre «Un et un font cinq» est installée devant le Centre national intégré du manufacturier intelligent, à Drummondville (CNIMI-UQTR). Photo : gracieuseté de Marie-Ève Fréchette / Guillaume D. Cyr

Après avoir dévoilé en 2022 l'œuvre d'art publique Un et un font cinq, à Drummondville, on assistera prochainement à l'inauguration, à Québec, d'une œuvre qui vient rehausser une façade de l'école secondaire Joseph-François-Perrault.

En fait, c'est une interprétation poétique d'une constellation bien connue de la voûte céleste, qui est Pléiades. En astronomie, les pléiades sont considérées comme un amas de très jeunes étoiles qui brillent en groupe en attendant d'éventuellement se disperser dans l'univers. Et là, je voyais un parallèle avec les élèves de l'école secondaire.

Ouvrir en mode plein écran Une œuvre faite pour être vue en contre-plongée, intitulée «Pléiades». Photo : gracieuseté de Marie-Ève Fréchette / Marie-Ève Fréchette

On vit dans un monde où tout va très vite et on est constamment bombardé d'informations. Et moi, j'aime l'idée de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir une œuvre, un objet ou une chose qui n'est pas nommée, simplement pour nous amener ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Marie-Ève Fréchette à son atelier. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Marie-Ève Fréchette participera à une exposition collective du 2 août au 29 septembre à la Galerie TNT, située sur la rue Sault-au-Matelot, à Québec. Ce sera une occasion d'admirer de plus près des œuvres récentes de cette artiste passionnée qui n’a pas fini de nous étonner.