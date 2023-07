Personnes violentes : les demandes d’aide explosent au Seuil de l'Estrie

Le Seuil de l’Estrie, un organisme qui œuvre auprès des personnes qui font preuve de violence, constate une importante croissance du nombre de demandes d’aide dans les dernières années. Après qu’une femme eut été retrouvée attachée à un arbre pendant la fin de semaine, la directrice de l’organisme invite les personnes en détresse à demander de l'aide avant de commettre l'irréparable.

Nous, au Seuil de l’Estrie, en deux ans, on a vécu 89 % d’augmentation des demandes de services , lance d’emblée Josée Michel.

Les raisons qui peuvent expliquer cette augmentation sont complexes et nombreuses. Il y a eu des campagnes de sensibilisation qui se sont adressées directement aux auteurs [de violence]. Ça, c’était nouveau. Donc on a eu une augmentation de demandes de services volontaires. Il y a eu la pandémie, aussi, malheureusement, qui a eu des effets. Peut-être que la population est plus conscientisée aussi. Avec la malheureuse vague de féminicides d’il y a deux ans, il y a eu beaucoup d’informations sur les ressources d’aide pour les auteurs , continue la directrice générale de l’organisme.

De nombreuses ressources d'aide, dont le Seuil, peinent aujourd’hui à répondre à la demande. Malgré tout, Josée Michel rappelle de ne pas hésiter à contacter son équipe.

Le message que je veux lancer aux hommes, aux femmes qui se sentent en détresse, et qui veulent commettre un comportement de violence, c’est de téléphoner au Seuil au 819-821-2420. On a un service de clavardage aussi. On va les accueillir à bras ouverts, et si la détresse est très présente, ils ne vont pas attendre sur la liste d’attente, on va les prendre en charge et leur offrir du soutien.

On peut s’en sortir

L’organisme travaille avec les hommes, les femmes et les adolescents. On va travailler, en premier lieu, la responsabilisation, la conscientisation, l’éducation aussi. Souvent, notre clientèle a vécu beaucoup de violence étant enfant, et ils ont plusieurs traumatismes, malheureusement, dans leur parcours. C’est donc de mettre à jour leurs connaissances de ce que c’est la violence, de ce qui est acceptable et inacceptable, et de les conscientiser aux conséquences qu’ils vont faire vivre aux victimes , explique Josée Michel

On peut s’en sortir [de la violence], avec de l’aide par contre.

La directrice générale souligne par ailleurs que le cas de séquestration de la fin de semaine dernière représente un cas inusité.

C’est d’une tristesse. C’est inacceptable comme comportement. Je vous rassure tout de suite : ce n’est pas ce qu’on voit le plus fréquemment chez nous au Seuil de l’Estrie. On peut qualifier ce type de violence d’extrême. [...] Ce qu’on voit le plus souvent, c’est le refus de la rupture amoureuse, et c’est accompagné d’autres facteurs. [...] C’est très complexe, la violence conjugale , explique-t-elle.

Souvent, c’est quelque chose qui est caché. C’est assez rare qu’on va voir quelqu’un qui va faire des gestes comme ça de violence en public. [...] Ce n’est pas quelque chose de fréquent. Souvent, les gens savent que ce n’est pas correct, savent que ce n’est pas acceptable, donc les gens vont se cacher , ajoute-t-elle.

L’homme arrêté pendant la fin de semaine a comparu dimanche par visioconférence devant un juge de Québec. Il sera détenu à Sherbrooke jusqu’à sa prochaine comparution, prévue le 2 août prochain.

L’homme était connu des milieux policiers, notamment pour des antécédents de violence.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur