Une dramaturge de Lévis brille au festival d’Avignon en France

La pièce de la dramaturge québécoise Frédérique Auger Nos histoires, créée en juillet au Off Avignon, a remporté un prix après trois semaines de représentations au prestigieux festival de théâtre francophone.

Le Club de la Presse rand Avignon-Vaucluse, composé de gens du milieu de la presse et des communications, a remis la semaine dernière l'un de ses prix Coup de cœur Off 2023 à la pièce de la comédienne et dramaturge native de Lévis, qui vit depuis quelques années en France.

Nos histoires, coproduite par la compagnie Théâtre du Dream Team, de Québec, met d'ailleurs en scène une relation d'emprise entre une Québécoise vivant à Paris et un Français.

La pièce ouvre une fenêtre sur les relations toxiques et nous force à nous interroger sur les rôles que nous prenons, sur nos choix, indique un communiqué de la compagnie. Être libre ou prisonnier. Comment se réapproprier son histoire? Une création qui nous rappelle que la manipulation demeure taboue.