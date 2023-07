Eau contaminée à La Baie : Raynald Simard demande l’appui des paliers supérieurs

Le président du conseil d'arrondissement de La Baie, Raynald Simard, aimerait recevoir davantage de soutien de Québec et d'Ottawa dans le dossier de l'eau contaminée dans les secteurs de Port-Alfred et Grande-Baie.

Une rencontre a eu lieu lundi matin réunissant les trois conseillers de La Baie, soit Martin Harvey et Jean Tremblay en plus du président d’arrondissement, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Le conseiller Jimmy Bouchard était aussi présent, alors qu’il est le président de la Commission du développement durable et de l'environnement, tout comme le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Des composés perfluorés (PFAS) ont été détectés en grande quantité dans les puits, situés de part et d’autre de la rivière Mars, qui alimentent en eau les secteurs de Port-Alfred et Grande-Baie. L'eau est toutefois jugée potable pour le moment par la Direction régionale de la santé publique.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a rencontré les conseillers municipaux de l'arrondissement de La Baie en compagnie du député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Raynald Simard affirme que la Ville va prendre toute l'aide qui lui sera offerte dans cette crise et c'est pourquoi ils ont accepté l'invitation du Bloc.

Je pense qu'il faut remettre les responsabilités à ceux à qui ça revient. Je pense que Québec a une responsabilité. Le fédéral a une responsabilité. Le municipal, on a une responsabilité, mais là, on s'aperçoit que je pense qu'on en gère pas mal large. On a besoin d'aide, on a besoin d'appuis, on veut que ces gens-là sortent, puis nous aident , a laissé savoir Raynald Simard, lorsqu’il a été interrogé après la rencontre.

De la pression sur Ottawa

De son côté, Yves-François Blanchet entend continuer à faire pression sur le gouvernement libéral.

C'est notre travail de rentrer au Parlement cet automne et même avant de rentrer au Parlement sur l'automne et de forcer le gouvernement fédéral à admettre et à assumer sa responsabilité , a réitéré le chef du Bloc.

Initialement, Saguenay a présenté des règlements d’emprunt pour une valeur de 6 millions de dollars, pour réaliser des travaux d’aqueduc, installer des filtreurs et chercher une nouvelle source d’eau. Puis, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, il a été révélé que la facture finale pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars.

Le 18 juillet, les élus de Saguenay ont laissé entendre que la facture finale pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars.

Le 20 juillet, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que son gouvernement allait assumer sa responsabilité.

J’étais il y a quelques semaines à Saguenay, à Bagotville plus précisément, j’ai parlé à la mairesse extraordinaire de Saguenay pour lui souligner que oui, on va faire partie de la solution. Je sais que les discussions sont en cours. On reconnaît la part de responsabilité que la base a eue dans la contamination possible de l’eau et présente dans l’eau , avait-il répondu lors d’une mêlée de presse.

La journée même, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait mentionné que les sommes étaient réservées pour Saguenay à son ministère, mais qu'elle espérait qu'Ottawa rembourse rapidement.

De l'information

Raynald Simard réitère sa demande à la Santé publique, au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et à la Défense nationale d'organiser une rencontre pour répondre aux préoccupations des citoyens. La semaine dernière, le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, a affirmé que son organisme pourrait tenir une séance d’information en septembre.

Vendredi, un robinet extérieur a été mis à la disposition des citoyens à l’arrière du bureau d’arrondissement sur la rue Victoria. L’eau fournie provient du réseau d’aqueduc du secteur de Bagotville qui n’est pas touché par la contamination.

Avec les informations de Claude Bouchard