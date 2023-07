L’Agence provinciale de l’eau vient en aide aux producteurs agricoles de la Saskatchewan

Les agriculteurs et les éleveurs de bétail font face à des conditions de sécheresse en Saskatchewan. Pour les soutenir, l’Agence provinciale de l’eau allège la réglementation entourant l'utilisation de certaines ressources en eau.

Dès lundi, les producteurs agricoles de la province auront accès aux réservoirs d’eau potable des municipalités rurales, sans avoir besoin de permis.

De plus, les agriculteurs et éleveurs de bétail qui possèdent ou occupent un terrain près des sources d'eau, comme des puits, des lacs, des marécages, des ruisseaux et des rivières peuvent les utiliser sans permis.

Le directeur de l'Association des éleveurs de la Saskatchewan, Grant McLellan, accueille favorablement ces mesures d'allègement, car certaines régions, surtout dans le sud-ouest de la province, font face à une septième année de sécheresse

Il se dit conscient du fait qu’il s’agit de mesures exceptionnelles, mais il espère qu'elles ne sont pas des mesures de derniers recours.

Nous attendons encore la réponse du gouvernement pour plus de solutions d’allègement dans les semaines à venir , indique Grant McLellan.

Si les conditions ne s'améliorent pas, c’est carrément dangereux pour le bien-être de nos bêtes qui risquent d’être sous-alimentées ou de souffrir de maladie.

Le ministre de l'Agriculture, David Marit, indique qu'il faut avancer rapidement à tous les niveaux pour étudier des options d'allègement supplémentaires .

Les sécheresses peuvent être stressantes pour les producteurs , peut-on lire dans le plus récent rapport de culture du gouvernement de la Saskatchewan.

Grant McLellan rappelle qu'il est important de venir en aide aux agriculteurs en ce moment.

En tant que voisin, qu’amis, que membre de la famille, s’il y a une opportunité d’aider, s’il vous plaît, tendez la main , indique-t-il.

Il rappelle aussi qu’il existe une ligne téléphonique de soutien sans frais pour les producteurs agricoles qui s'appelle la Farm Stress Line. Ces derniers peuvent appeler le 1-800-667-4442 pour obtenir de l'aide.