Des écoles de pilotage peinent à trouver des instructeurs de vol en Alberta

L’Edmonton Flying Club peine à trouver des pilotes pour instruire ses étudiants après de nombreuses mises à pied pendant la pandémie. Un nouvel étudiant attend en moyenne neuf mois avant de commencer le programme.

David Hine a rejoint le club il y a un an et travaille aujourd'hui comme répartiteur de vol. Il y a beaucoup de gens qui veulent piloter et beaucoup d’avions, mais pas assez d’instructeurs [...] Je m’en suis rendu compte à la seconde où je suis arrivé.

Le problème affecte aussi les lignes aériennes, selon Brian Harrold, propriétaire de Northwestern Air. La compagnie aérienne offrait auparavant des cours à Fort Smith, juste au-dessus de la frontière avec l’Alberta dans les Territoires du Nord-Ouest.

Malgré l’offre d’un salaire de 100 000 dollars, Northwestern Air n’a pas été en mesure de trouver un nouvel instructeur. J’ai des avions au sol depuis des mois parce qu’il n’y a personne pour les piloter , explique Brian Harrold.

Northwestern Air offre une gamme de vols variés. Elle transporte notamment des passagers des communautés autochtones pour leurs rendez-vous médicaux et des pompiers qui luttent contre les feux de forêt.

Son propriétaire affirme qu’il a dû réduire ses activités de 35 %. Brian Harrold explique que les jeunes pilotes peuvent trouver du travail dans les villes plutôt que de choisir le Nord comme premier emploi.

C’est difficile d’attirer les gens [dans le Nord], sans parler de les garder.

Le ministère de l'Enseignement supérieur de l'Alberta a promis 11 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir le milieu de l’aviation. Une partie de cette somme servira à créer une nouvelle bourse pour la formation des pilotes.

Le professeur à l'Université McGill et expert en gestion de l'aviation, John Gradek, déclare que les petits transporteurs régionaux ont besoin d'aide immédiatement. Ceux qui sont les plus durement touchés sont les petits transporteurs régionaux et le trafic du nord du Canada, ce que j'appellerais le domaine d’entrée de gamme pour les pilotes, parce que les compagnies aériennes absorbent les ressources très rapidement.

John Gradek ajoute que la pénurie de pilotes va s’aggraver. Il s’attend à ce que certaines petites communautés voient leurs services aériens suspendus, comme c'est le cas pour Northwestern Air.

Avant la pandémie, environ 1100 licences de pilote étaient délivrées chaque année au Canada. Selon les données de Transports Canada, moins de 500 licences de pilote ont été délivrées en 2020. Ce nombre est passé sous la barre des 300 en 2021, puis à 238 l'année dernière.

Avec les informations de Brendan Coulter et Emily Williams