La circulation nautique sera de nouveau complètement autorisée mardi matin sur la rivière Magog dès 7 h 30, à Magog. Le quai du McDonald’s sera lui aussi accessible. C’est ce qu’a indiqué la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, lors d’un point de presse, lundi en début d’après-midi.

Le niveau du lac se rapprochant de plus en plus aux valeurs de saison, nous avons décidé de fermer graduellement les portes du barrage au cours de la fin de semaine pour remonter le niveau de la rivière Magog , indique Nathalie Pelletier.

Réouverture du quai du McDonald’s

Le débit de l’eau sera abaissé 70 m3 par seconde dès demain. Actuellement il est à 90 m3 par seconde. On pourra donc permettre la circulation nautique sur toute la rivière et ouvrir le quai du McDonald. La moyenne se situe généralement autour de 60 par m3 , poursuit la mairesse de Magog. La rampe municipale de mise à l’eau de la rue Hatley sera elle aussi accessible mardi.

Ce lundi, la circulation sur la rivière Magog ne sera possible qu’entre l’île Charest et la pointe Merry. Tout reviendra donc à la normale dès mardi matin.

Nous nous souviendrons longtemps de l’année 2023. Il passera sans aucun doute à l’histoire à Magog.

Magog a échappé au pire

La mairesse croit d’ailleurs que Magog a échappé au pire. On est confiants pour le reste de l’été. On est près de notre niveau normal. Ça fait 53 ans qu’on gère le barrage et qu’on n’a jamais eu de situation de la sorte , souligne Nathalie Pelletier.

On est pas complètement à l'abri, mais ça serait surprenant qu’on vive encore ça cette année.