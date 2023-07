Trois nouveaux sites de recharge pour véhicules électriques verront le jour à Winnipeg

Le gouvernement du Manitoba octroie 176 000 $ à l'organisme à but non lucratif Éco-Ouest pour l’installation de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques dans les stationnements de trois restaurants MacDonald’s à Winnipeg.

Les trois restaurants se trouvent au 3401 avenue Portage, au 3920 avenue Grant et au 1501 Chemin St Mary's.

De plus en plus de consommateurs envisagent de passer aux véhicules électriques. Ils doivent pouvoir accéder aux bornes de recharge quand ils en ont besoin, y compris dans un magasin ou un restaurant où ils font leurs achats et où ils mangent , a déclaré le ministre de l'Environnement et du Climat, Kevin Klein.

Selon Ressources naturelles Canada (Nouvelle fenêtre), la recharge d’un véhicule électrique avec une borne de niveau 2 prend entre quatre et dix heures.

Étendre le réseau au rural

L'organisme Éco-Ouest, basé à Winnipeg, a pour mandat d'installer ces bornes, en plus de développer de nouvelles infrastructures de recharge ailleurs dans la province.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Manitoba a accordé 150 000 $ de subvention à Éco-Ouest pour l'installation de huit bornes de recharge pour voitures électriques dans des zones rurales, notamment sur la route provinciale 12.

Le directeur général de l'organisme, Dany Robidoux, souhaite d’ailleurs continuer d’étendre le réseau de bornes au Manitoba, hors de Winnipeg. Avec le financement qui nous est donné, on est capable d'offrir le support aux municipalités qui sont plus éloignées , a-t-il souligné.

La province indique également qu'elle compte installer des bornes de recharge à The Pas, Thompson et Île-des-Chênes.

Avec les informations d'Antoine Brière