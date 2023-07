La syphilis congénitale en pleine recrudescence au Québec

Au Québec, 29 cas de syphilis congénitale, c'est-à-dire transmise dans l'utérus, ont été rapportés entre 2016 et 2022, alors que seulement cinq cas avaient été détectés entre 2000 et 2015. Dans un récent rapport, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) alerte de cette « tendance nettement à la hausse ».

La syphilis, il y a une vingtaine d’années, on pensait avoir le dessus sur ça ici, au Québec. Mais malheureusement, ça a progressé , a remarqué Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec, en entrevue sur les ondes d'ICI RDI .

Lundi matin, La Presse rapportait d'ailleurs que deux foetus infectés sont morts avant la naissance dans la province, en 2022, du jamais vu depuis que les données sont recueillies.

Isabelle Boucoiran, obstétricienne-gynécologue et directrice du Centre d’infectiologie du CHU Sainte-Justine, ne se dit aucunement surprise par ces nouvelles données. La syphilis et la syphilis congénitale sont en recrudescence partout dans le monde, même si c’est nouveau, au Québec , a-t-elle remarqué, de passage à l'émission Tout un matin.

L'Alberta tirait aussi la sonnette d'alarme en début juillet : le nombre de bébés nés avec la syphilis est passé de 30,8 par 100 000 personnes en 2018 à 169,1 par 100 000 personnes l'an dernier.

Des patientes prises en charge trop tard

La syphilis, lorsqu'elle attaque, le fait en plusieurs phases. Dans un premier temps, les personnes atteintes de la maladie voient généralement un ulcère prendre forme sur leurs parties génitales.

Lors de la deuxième phase, des symptômes grippaux et des éruptions cutanées peuvent faire leur apparition.

Tous ces symptômes disparaissent normalement après quelques semaines. Les gens ne consultent donc pas , a déploré le médecin Réjean Thomas, président fondateur de la Clinique médicale l'Actuel, en entrevue à l'émission Midi info. Et là, on va vers la phase tertiaire, où on peut avoir une atteinte du système nerveux central.

Si l'infection n'est pas traitée à temps, elle peut occasionner de graves atteintes neurologiques, cardiaques ou osseuses.

Ouvrir en mode plein écran La bactérie treponema pallidum est la cause de la syphilis et elle se traite avec la pénicilline standard. (Photo d'archives) Photo : iStock / royaltystockphoto

Au Québec, des tests de dépistage pour la syphilis doivent être effectués chez les femmes enceintes lors du premier rendez-vous de grossesse.

C’est une maladie qu’on traite très bien , a expliqué la Dre Boucoiran. Si c’est traité pendant la grossesse, avant le deuxième trimestre, le risque de transmission est [pratiquement] nul pour le bébé.

Qu'est-ce qui explique qu'autant de cas passent entre les mailles du filet dans la province, comme rapporté par l' INSPQ ? Le médecin Réjean Thomas propose quelques pistes.

On a vu des femmes qui ont de la difficulté à faire des suivis de grossesse. On est en pénurie de médecins. On a vu aussi l’augmentation de toutes les ITSS .

Les femmes enceintes infectées ont deux profils types, a souligné la Dre Boucoiran.

Certaines viennent d'immigrer de pays qui n'ont pas de système de dépistage efficace et où la maladie est endémique. Elles arrivent parfois en fin de grossesse, à un moment où l'infection a déjà fait des dommages graves.

Dans d'autres cas, la syphilis est liée à la recrudescence d’autres maladies sexuellement transmissibles dans des communautés où il y a des enjeux de consommation de drogues, parce que ça peut être relié à des activités sexuelles non protégées , a ajouté l'obstétricienne-gynécologue.

Mieux vaut prévenir

Le mot clé, martelé par tous les experts interrogés par Radio-Canada, pour limiter les nouveaux cas de syphilis congénitale : la prévention.

Les enjeux, dans cette prévention, c’est de cibler les communautés qui sont à risque et auxquelles il est parfois plus difficile d'avoir accès , a fait valoir la Dre Boucoiran.

Le personnel médical doit aussi être plus sensibilisé, selon Luc Boileau, parce que des fois, ça vaut la peine de reposer la question et de refaire un dépistage durant la grossesse chez des gens qui ont plus de risque .

Le Dr Boileau se penche d'ailleurs sur la possibilité d'imposer un test de dépistage systématique pour toutes les femmes enceintes après 28 semaines de grossesse.

Le directeur national de la santé publique du Québec reste optimiste face à la montée des cas. Il rappelle les victoires récentes dans la lutte contre d'autres infections, telles que la variole simienne, qui a fait rage l'été dernier dans plusieurs régions du monde.