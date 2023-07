Madonna : « Je suis chanceuse d’être en vie »

Madonna a donné des nouvelles de son état de santé dimanche sur Instagram. La chanteuse américaine, âgée de 64 ans, est sortie de l'hôpital il y a un mois après avoir contracté une infection bactérienne à la fin juin.

En tant que mère, vous pouvez vous laisser emporter par les besoins de vos enfants [...], mais ils ont été présents pour moi à un moment crucial, a-t-elle expliqué dans la publication. J’ai vu un côté d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Ça a fait toute la différence.

Sur une photo accompagnant le message, on peut voir la diva tenir un polaroïd pris par Andy Warhol et montrant l'artiste visuel Keith Haring portant une veste avec le visage de Michael Jackson; un cadeau de l’agent de Madonna, Guy Oseary.

J’ai pleuré en déballant ce cadeau parce que j’ai réalisé à quel point j’étais chanceuse d’être en vie et à quel point j’étais privilégiée d’avoir rencontré ces personnes, et tant d’autres qui sont parties , a ajouté la chanteuse.

Hospitalisée d’urgence pendant plusieurs jours à la fin du mois de juin, Madonna a dû reporter sa tournée mondiale The Celebration Tour, dont deux concerts à Toronto (13 et 15 août) et deux à Montréal (19 et 20 août). Elle doit annoncer de nouvelles dates sous peu.

Avec les informations de BBC