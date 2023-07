Six nouveaux lits de désintoxication pour lutter contre la dépendance à Yorkton

L’Autorité de santé de la Saskatchewan (SHA) a annoncé lundi que six lits de désintoxication seront ajoutés au refuge d'urgence Bruno's Place à Yorkton. Ces lits supplémentaires serviront à appuyer le traitement de ceux qui souhaitent se débarrasser de leur problème de dépendance.

Dans son communiqué de presse, le gouvernement provincial précise que ces nouveaux lits s'inscrivent dans le cadre de son engagement pour améliorer l'accès aux services de désintoxication à travers la province.

Les problèmes de dépendance sont dévastateurs pour les individus, les familles, les amis et les communautés , a déclaré le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley.

Le gouvernement de la Saskatchewan fournira un financement annuel de 335 000 $ pour soutenir ces espaces à Yorkton. Il s'agit des premiers lits de désintoxication disponibles dans le sud-est de la Saskatchewan.

Grâce à ces lits de désintoxication supplémentaires, les habitants de la Saskatchewan ont désormais un meilleur accès aux soins dont ils ont besoin pour combattre la toxicomanie , ajoute Everett Hindley.

Bruno's Place est un refuge d'urgence de 10 lits situé dans le centre Prairie Harvest Community Centre.

Selon la coordonnatrice de l'organisme, Angela Chernoff, ces lits de désintoxication vont améliorer les soins pour de nombreuses personnes sans domicile fixe qui ont des problèmes de dépendance.

La mise en place de ces six lits de désintoxication non médicale constitue une étape importante en termes de services disponibles pour lutter contre la toxicomanie dans notre région , explique Angela Chernoff. Le partenariat avec la SHA a permis à Bruno's Place d'embaucher un gestionnaire et des programmes destinés aux clients dans notre centre communautaire.

Dans son récent budget, le gouvernement souligne avoir investi 518 millions de dollars dans les soutiens et les services en matière de santé mentale et de toxicomanie, soit une augmentation de 12,4 millions de dollars par rapport au précédent budget.