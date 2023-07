Paul Reubens, l’acteur qui jouait Pee-wee Herman, est décédé à 70 ans

Paul Reubens, l'acteur qui a incarné Pee-wee Herman, un personnage mythique qui portait un costume gris et un nœud papillon rouge, est décédé d'un cancer à l'âge de 70 ans, a-t-on appris lundi sur son compte Instagram.

Talentueux et prolifique, il restera à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami et un homme précieux , peut-on lire dans la publication.

Le comédien n'avait jamais révélé publiquement qu'il se battait contre un cancer depuis plusieurs années.

Je vous prie d'accepter mes excuses pour n'avoir pas rendu public ce que j'ai ces six dernières années , a déclaré Paul Reubens dans la même publication. J'ai toujours ressenti énormément d'amour et de respect de la part de mes amis et de mes fans. Je vous ai tous tellement aimés, et j'ai aimé faire de l'art pour vous.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Son personnage de Pee-wee Herman, qu'il avait créé lui-même, était connu principalement grâce au film Pee-wee's Big Adventure (1985) et la série télé Pee-wee's Playhouse (1986).

Publicité

Son langage corporel, ses expressions faciales et ses répliques étaient remarquables. Avec ses histoires, Paul Reubens avait l'habitude de livrer à ses fans une morale enjouée et des satires qui sortaient des sentiers battus.

Il a mis sa carrière sur pause en 1991, moment où il a été arrêté pour attentat à la pudeur dans un cinéma pour adultes. Il a effectué 75 heures de travaux communautaires.

En 2004, Reubens a plaidé coupable à une accusation de délit de possession de matériel obscène à Los Angeles. Il a été condamné à trois ans de probation. Dans le cadre d'un accord, les procureurs ont accepté d'abandonner une deuxième accusation de possession de matériel pédopornographique.

L'acteur a toujours maintenu que les photos au centre de l'affaire faisaient partie de sa collection d'art.

Avec les informations de Reuters et Associated Press