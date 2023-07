La province de la Nouvelle-Écosse se bat contre une société minière devant les tribunaux pour récupérer l'argent qui lui est dû pour nettoyer la contamination d'un terrain au port de Sheet Harbour.

Les détails de l'affaire remontent à 2008, lorsque ScoZinc Ltd. a signé un bail avec Nova Scotia Business Inc. (NSBI) pour utiliser le port pour entreposer et expédier du concentré de plomb et de zinc.

ScoZinc, qui a depuis changé son nom pour EDM Resources, exploite une mine de plomb et de zinc à Gays River, en Nouvelle-Écosse.

Une partie du bail de ScoZinc l'obligeait à remédier à toute contamination résultant de l'utilisation de la zone louée, et l'entreprise devait fournir une caution de remise en état de 100 000 $ pour payer pour tout dommage ou restauration.

En septembre 2008, moins de six mois après la signature du bail de 10 ans, le chargeur de navire de ScoZinc s'est brisé et du concentré de plomb s'est répandu sur les lieux, selon des documents judiciaires déposés par la province.

Une décennie plus tard, les deux parties ont renouvelé le bail pour une autre période de 10 ans, et la province a demandé à l'entreprise d'augmenter le cautionnement de remise en état à 130 000 $ et de réaliser une étude environnementale de base.

La province affirme que l'entreprise n'a fait ni l'un ni l'autre et, en juin 2020, elle a avisé ScoZinc qu'elle avait manqué à son bail.

Excès de plomb trouvé sur le site

Pour sa part, la compagnie a déclaré qu'elle avait des difficultés à obtenir une assurance et un financement pour les 30 000 $ supplémentaires et en juillet 2020, ScoZinc a annoncé qu'elle mettrait fin au bail.

La résiliation du bail signifiait que l'entreprise devait effectuer une évaluation environnementale du site et créer et exécuter un plan de remise en état.

Finalement, ScoZinc a terminé l'évaluation, qui a révélé des niveaux de plomb dépassant les normes commerciales dans huit des 32 échantillons, et des niveaux dépassant les normes industrielles dans trois des huit échantillons.

Ouvrir en mode plein écran La province accuse la compagnie ScoZinc d'avoir manqué aux conditions de son bail alors que la compagnie dit que l'inverse s'est produit. Photo : CBC / Robert Short

Selon les documents judiciaires déposés par la province, la compagnie ScoZinc a dit en 2021 sans aucune preuve à l'appui qu'elle avait terminé l'assainissement. Puis, elle a demandé le remboursement du cautionnement de 100 000 $.

Trois jours plus tard, NSBI a informé ScoZinc qu'elle n'avait pas rempli ses obligations et a déclaré qu'elle garderait les 100 000 $ pour résoudre les problèmes.

Demandes d'ordonnance du tribunal

En avril de cette année, la province, au nom d'Invest Nova Scotia, anciennement NSBI, a déposé une demande d'ordonnance du tribunal pour forcer ScoZinc à assainir la propriété.

L'entreprise, à son tour, a demandé au tribunal de forcer la province à restituer sa caution de 100 000 $.

ScoZinc dit avoir terminé l'assainissement, y compris l'enlèvement du bâtiment de stockage, la terre en dessous et le resurfaçage de la zone avec du gravier frais et propre. La compagnie soutient que la province a rompu son contrat en ne remboursant pas la caution.

ScoZinc affirme également dans ses documents judiciaires que toute contamination s'est produite avant le bail de 2008 et qu'aucun test environnemental n'a été effectué avant le début de ce bail. L'entreprise nie avoir contaminé et affirme que d'autres entreprises sont responsables.

Entreprises intéressées

Selon les documents judiciaires, Invest Nova Scotia est en pourparlers avec des entreprises d'éoliennes en mer qui veulent utiliser la propriété pour stocker et assembler du matériel.

Comme les éoliennes sont installées dans l'océan, il est impératif que le port de Sheet Harbour soit certifié comme étant exempt de contamination , indique le document.

Les négociations précédentes avec les promoteurs éoliens en mer ont échoué en partie à cause des délais serrés pour préparer le site et s'occuper de l'assainissement environnemental.

La province affirme qu'en date d'avril 2023, les terres du port de Sheet Harbour restent contaminées par le plomb.

Dans un communiqué, Invest Nova Scotia dit ne pas pouvoir commenter l'affaire pendant qu'elle est devant le tribunal. L'avocat de ScoZinc n'a pas répondu à notre courriel.