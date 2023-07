La MMF et le frère du ministre Kevin Klein remettent en question son identité métisse

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) et le frère du ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba, Kevin Klein, remettent en question l'identité métisse de ce dernier. Ils dénoncent l'absence de preuves concrètes de ses origines.

Cependant, Kevin Klein continue d'être présenté comme étant Métis sur le site du gouvernement du Manitoba.

La base sur laquelle repose cette déclaration est le fait que M. Klein a publiquement indiqué qu’il est un Métis canadien , a indiqué un porte-parole de la première ministre, Heather Stefanson, en janvier dernier.

Kevin Klein a indiqué dans le passé qu’il appartient à Painted Feather Woodland Métis, un groupe de Bancroft, en Ontario, et qu’il possède une carte de membre.

Cette communauté n'est pas reconnue par la Fédération métisse du Manitoba (MMF), ni par la Nation métisse de l'Ontario.

Selon Painted Feather Woodland Métis, il suffit d'avoir un seul ancêtre autochtone pour se définir comme Métis, mais des universitaires, les gouvernements métis et la Cour suprême du Canada ont déjà déclaré qu’ils n'acceptent pas la définition proposée par le groupe.

Le président de la MMF , David Chartrand, a indiqué qu'il ne croit pas que Kevin Klein soit Métis.

Kevin Klein ne répond pas à nos critères. Nous ne reconnaissons pas Painted Feather Woodland Métis, ni aucun autre groupe qui revendique l’identité autochtone au-delà de nos définitions , affirme-t-il.

Ceci n’est pas différent des cas où des groupes ou individus affirment qu’ils sont Métis, alors qu’ils sont d'origines mixtes.

Kevin Klein a publiquement indiqué que sa défunte mère, Joanne Winacott, était d’origine métisse. Elle a été assassinée par son compagnon en 1991, alors qu'il avait une vingtaine d'années.

Ce n’est pas une auto-identification et je ne le mentionne pas chaque fois que j’ouvre la bouche , avait affirmé Kevin Klein lors de sa campagne électorale pendant la course à la mairie de Winnipeg, en automne dernier.

C’est une affaire familiale et un lien à travers ma mère.

CBC /Radio-Canada a contacté le frère de Kevin Klein, Christopher Rout, et ce dernier affirme que ni lui, ni Kevin Klein, ni leur mère ne sont Métis.

Je me rappelle avoir appris des choses à l’école à propos des Métis. Je pense que j’aurais été informé à l’époque, mais non. Nous ne sommes pas Métis , affirme-t-il.

Christopher Rout et Kevin Klein ont les mêmes parents, mais Kevin Klein a changé de nom en 1994.

CBC /Radio-Canada a effectué des recherches généalogiques sur les ancêtres de Kevin Klein sur cinq générations et n’a pas trouvé de preuve que la mère de ce dernier avait des ancêtres métis ou autochtones.

Des données de recensement et des documents historiques démontrent que la plupart des ancêtres maternels de Kevin Klein sont originaires d’Angleterre ou d’Irlande.

La seule ancêtre dont les origines n’ont pas pu être retrouvées est son arrière-grand-mère, née en 1875 et dont le certificat de décès indique qu’elle était d’origine anglaise.

Trois des grands-parents de Kevin Klein sont nés aux États-Unis, et le quatrième, au Canada, et ils avaient tous indiqué qu’ils n’étaient pas Autochtones lors du recensement en 1861.

Un représentant autochtone pour le gouvernement manitobain

En janvier dernier, Heather Stefanson a affirmé que Kevin Klein est l’un des deux députés autochtones du Parti progressiste-conservateur.

Elle a alors souligné l’importance d’avoir des représentants autochtones au sein de son parti, afin de mieux représenter la population manitobaine.

Nous devons attirer plus de candidats autochtones et nous travaillons à avoir plus de diversité au sein de la sélection des candidats , a-t-elle affirmé.

Après que CBC /Radio-Canada leur eut présenté le manque de preuves autour de l’identité métisse de Kevin Klein, ainsi que les déclarations de son frère et de David Chartrand, un porte-parole de Heather Stefanson a refusé d’indiquer si la première ministre considère toujours ce dernier comme un membre autochtone de son parti.

Nous avons travaillé dur pour devenir le parti politique où la diversité est la plus reflétée, nous sommes fiers d’avoir un ministre musulman, une ministre noire et une femme première ministre au sein de notre caucus , a ajouté le porte-parole.

Le ministre Klein a clairement indiqué qu’il était en quête personnelle et que son ascendance n’est pas liée à des gains politiques.

Le porte-parole a précisé que Heather Stefanson était satisfaite du processus de filtrage mené auprès des candidats de son parti, mais a remis en question celui du Parti néo-démocrate à la lumière des accusations criminelles portées contre Wab Kinew en 2017.

Le mot Métis a disparu

En 2022, Kevin Klein a mené des campagnes électorales à Winnipeg, qui a la plus grande population autochtone au Canada, selon des données de Statistique Canada datant de 2021.

Il avait tout d’abord tenté de se faire élire à la mairie de Winnipeg, mais sans succès et il a, par la suite, remporté les élections partielles dans la circonscription de Kirkfield Park.

Au cours de ces campagnes électorales, il s’est souvent décrit comme un fier Canadien métis sur son compte X, autrefois connu sous le nom de Twitter, ainsi que sur son site web.

Le mot Métis a cependant été enlevé de ses comptes sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois ainsi que sur son site Internet. Sa biographie est, quant à elle, inchangée sur le site du gouvernement provincial.

Ouvrir en mode plein écran Des captures d'écran montrent les modifications apportées au site Internet de Kevin Klein. Photo : Kevinklein.ca

CBC /Radio-Canada a contacté Kevin Klein pour avoir plus d'information sur cette biographie, mais son attaché de presse a indiqué qu’il n’était pas disponible pour commenter l'affaire et que la biographie était suffisamment explicite .

Questionné à propos de la raison pour laquelle le mot Métis avait disparu de son site web personnel, l’attaché de presse a répété que le ministre Klein menait une quête personnelle et privée de son identité.

En avril dernier, l’avocat de Kevin Klein, Sacha Paul a envoyé une lettre à CBC /Radio-Canada, demandant d’arrêter de poser des questions autour de la généalogie de ce dernier et d’arrêter de contacter les membres de sa famille à ce sujet.

Selon mon client, son héritage est un des seuls liens qu'il a avec sa défunte mère , a écrit l'avocat.

Un avantage politique

L’avocate métisse Jean Teillet affirme que plusieurs universités, gouvernements et établissements tentent de recruter des Autochtones et que cela donne un avantage aux candidats qui disent être Autochtones pendant des entrevues.

Jean Teillet indique que cela représente aussi un avantage pour le Parti progressiste-conservateur. Ils disent : "Regardez, nous n'agissons pas contre les Autochtones, car nous avons des personnes autochtones dans notre parti. Regardez, ils parlent au nom de leur communauté."

Jean Teillet note aussi que Painted Feather Woodland Métis a une définition très vague du terme métis et inclut quiconque qui a des ancêtres autochtones.

L'avocate a notamment été embauchée par l’Université de la Saskatchewan comme enquêtrice indépendante pour empêcher que des personnes prétendant être Autochtones ne soient embauchées.

Ceux qui usurpent l’identité autochtone s’appuient souvent sur les stéréotypes d’aliénation, de traumatisme intergénérationnel, de violence domestique, de dépendance, de pauvreté et de racisme. Ces derniers font du marketing en se basant sur le traumatisme volé et le courage volé , affirme-t-elle dans son rapport (en anglais) (Nouvelle fenêtre) soumis à l’Université de la Saskatchewan.

Avec les informations de Joanne Levasseur