Une première année fructueuse pour Beau Nectar

Créée il y a à peine un an, la formation Beau Nectar se démarque déjà dans le monde de la musique francophone. Le duo composé de la Fransaskoise éemi et de la Franco-Ontarienne Marie-Clo compte neuf nominations au Gala Trille Or 2023 qui se tient cette semaine à Ottawa.

Le duo d'autrices-compositrices-interprètes et amies, séparées par la distance, mais unies dans la créativité, semble tirer profit de sa collaboration électro-pop portée sur les enjeux féministes et la nature.

La pop électronique intimiste de Beau Nectar figure dans 9 des 22 catégories au programme des récompenses du gala qui souligne le travail des artistes de l’Ontario et des provinces de l’Ouest pour faire rayonner la musique et la culture francophones au Canada.

Beau Nectar est nommé dans les catégories :

Groupe de l'année;

Découverte (solo ou groupe);

Pop;

EP (mini-album);

Auteure et/ou compositeur.trice (solo ou groupe);

Chanson primée;

Réalisation et arrangements;

Vidéoclip;

Coup de coeur du public.

Ouvrir en mode plein écran Le duo Beau Nectar formé de Marie-Clo et éemi se décrit comme écoféministe. Photo : Radio-Canada

La formation qui se qualifie d'écoféministe aborde dans ses chansons la nature tout en mettant de l’avant le pouvoir de la femme et son importance dans la préservation de l'environnement. Des causes qu'ont adoptées éemi et Marie-Clo dès la création du duo.

[Marie-Clo] me disait qu’elle aime la nature et je lui ai répondu : "Moi aussi j’aime la nature!"

Les titres des chansons de leur premier mini-album Two Lips dévoilé en juin et les vidéos qu'elles produisent témoignent de leur amour pour la nature et de leur désir de l'incorporer dans tous les aspects de leur création :

Buds;

Soleil des loups;

On fera la fête;

Le noyer;

Coeur qui caille;

À fleur de pot.

Marie-Clo et éemi disent avoir été surprises par leur nomination dans les catégories vidéoclip de même que chanson primée cette année.

Pour moi, c'était qu'on soit nommée pour la chanson primée. Surtout que j'avais gagné à l'édition précédente. [...] Surtout pour "Le Noyer" qui est quand même une chanson éclectique.

Après une année et un été chargés, le duo se prépare à une grande tournée au pays. Cette tournée comprendra notamment un arrêt à Montréal le 10 novembre où elles feront la première partie de l’artiste québécoise Fanny Bloom.

Le 12e Gala Trille Or 2023 se tient au Centre national des Arts à Ottawa du 7 au 9 septembre 2023.