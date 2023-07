Le président-directeur général (PDG) de l'Administration portuaire de Montréal (APM) quitte le navire, moins de trois ans après sa nomination. Martin Imbleau prendra la barre de VIA TGF cet automne.

Le changement de garde, qui entrera en vigueur le 8 septembre, survient à un moment où les deux entités fédérales mènent d'importants projets d'infrastructures.

VIA, l' APM et le gouvernement Trudeau ont confirmé la nouvelle séparément par voie de communiqué, lundi midi, quelques heures après la publication d'un article de La Presse à cet effet.

Martin Imbleau deviendra chef de la direction de VIA TGF, qui a reçu le mandat du fédéral de développer un réseau de trains circulant à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec, avec des arrêts à Peterborough, Ottawa, Dorval, Montréal, Laval et Trois-Rivières, notamment.

Sa nomination survient moins de deux semaines après le dévoilement du nom des trois consortiums ayant remporté l'appel de qualification. Une demande de propositions devrait leur être faite cet automne en vue d'une évaluation l'été prochain.

Un passage éclair à l' APM

Le port de Montréal, pour sa part, perd son capitaine à un moment où l'incertitude plane sur le projet portuaire de terminal à Contrecœur, sur la Rive-Sud, qui devrait normalement entrer en service en 2027.

Son conseil d’administration devra maintenant s'affairer à assurer une saine transition ainsi qu’à pourvoir le poste [de PDG] dans les plus brefs délais , a indiqué l' APM , lundi.

Le défi sera énorme pour le futur dirigeant, alors que le port de Montréal devrait bientôt dévoiler lequel des trois consortiums retenus au terme de l'appel de qualification sera choisi pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir le site.

Ouvrir en mode plein écran Le futur terminal à conteneurs de Contrecœur pourra accueillir deux cargos à la fois. Il sera aménagé à un kilomètre en amont du terminal de vrac, à la limite de Verchères. Photo : Port de Montréal

En outre, les coûts du projet ont explosé dans les dernières années.

En entrevue à Zone économie en avril, Martin Imbleau avait confirmé que la facture serait plus élevée que les 950 millions de dollars estimés jusqu'ici. Il n'avait toutefois pas commenté les informations du Globe and Mail et de La Presse faisant état d'un montant total de 1,4 milliard.

Des efforts devront donc être déployés pour convaincre les partenaires de l' APM d'investir davantage. La Banque de l'infrastructure du Canada, par exemple, a promis en 2019 d'investir 300 millions de dollars dans le projet, mais ce montant n'a pas été revu depuis.

Le gouvernement du Québec, quant à lui, a accepté d'augmenter considérablement sa contribution, qui devait à l'origine se chiffrer à 55 millions de dollars. Une enveloppe de 70 millions supplémentaires a été prévue dans le dernier budget, pour une contribution totale de 125 millions.